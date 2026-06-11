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越老携手抓好边境管控与保护工作

广治省边防部队指挥部与老挝甘蒙省军事指挥部开展边境联合巡逻，对广治省民化乡从527号界碑至529号界碑的边界线进行检查。

广治省和老挝甘蒙省工作代表团在527号界碑开展检查工作。图自《政府报》
广治省和老挝甘蒙省工作代表团在527号界碑开展检查工作。图自《政府报》

越通社广治省——广治省边防部队指挥部与老挝甘蒙省军事指挥部开展边境联合巡逻，对广治省民化乡从527号界碑至529号界碑的边界线进行检查。

该活动旨在加强双方在边界线与界碑管控和保护方面的协调配合，维护边境地区的政治安全和社会治安秩序，进一步增进双方地方间友好关系。

在巡逻过程中，双方职能力量对从527号界碑至529号界碑的边界线及界碑体系现状进行检查。结果显示，各界碑均保持原状，没有出现位移或损坏迹象；边境地区的政治安全与社会治安秩序总体稳定，双方居民均认真遵守边境管控与保护规定。

检查结束后，双方举行经验总结会议。与会代表评价，近年来两省职能力量在边界线和界碑管控与保护工作中始终保持密切协作，及时交换信息并妥善处理各类突发问题，为维护边境地区安全与稳定作出积极贡献。

广治省人民委员会常务副主席黄南与甘蒙省政府副主席德萨达·马尼卡高度评价广治省边防部队与甘蒙省军事指挥部在边境管理与保护工作中的高效协作。两位领导建议边境保护力量继续加强合作，保持双边联合巡逻机制，主动开展信息交流，及时协调处理各类突发问题，同时有效保护丰芽—格邦国家公园和老挝欣南诺国家公园两处世界自然遗产。

值此机会，广治省边防部队指挥部与甘蒙省军事指挥部签署了边界线、界碑状况检查及双边联合巡逻工作纪要。双方一致同意继续严格执行有关边界的各项法律文件，保持各级代表团互访接触，加强合作共同打击各类犯罪，搜寻救难，对边民开展普法宣传活动，确保其严格遵守边境及口岸管控相关规定。

广治省边防部队指挥部向甘蒙省军事指挥部赠送了1000升柴油及多种礼品，用于开展边境保护工作。（完）

特许经营协议签字仪式。图自越通社

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越通社
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