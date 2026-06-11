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东盟未来论坛2026：多边政党外交的重要突破

以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛于6月9日至10日在河内举行。论坛作为一项重要多边对外活动，再次彰显越南在推动地区合作中的主动性、引领力和责任担当。

埔寨—俄罗斯企业家协会主席、地缘政治与国际经济专家格内尔·拉塔 图自越通社
埔寨—俄罗斯企业家协会主席、地缘政治与国际经济专家格内尔·拉塔 图自越通社

越通社河内——以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛于6月9日至10日在河内举行。论坛作为一项重要多边对外活动，再次彰显越南在推动地区合作中的主动性、引领力和责任担当。

柬埔寨—俄罗斯企业家协会主席、地缘政治与国际经济专家格内尔·拉塔在接受越通社驻金边记者采访时表示，由越南倡导的东盟未来论坛，是政党外交由双边合作迈向多边合作的重要突破。论坛规模大、议题设置具有前瞻性且系统性，不仅为地区合作提供了新的平台，也有助于进一步发挥青年和私营部门的作用。

他认为，东盟未来论坛2026充分体现了越南实施独立、自主外交政策和深度融入国际社会的能力。论坛突破传统政府间对话框架，广泛汇聚东盟主要城市代表、青年群体以及企业界人士，展现了越南卓越的组织协调能力和开放包容的合作理念。

据柬埔寨外交与国际合作部介绍，柬埔寨首相洪玛奈在第三届东盟未来论坛开幕式上发表讲话时强调，和平始终是地区稳定与发展的基础，呼吁各方加强对话与合作，在国际法基础上以和平方式解决分歧和争端。

从地缘政治与国际经济角度来看，格内尔·拉塔特别关注洪玛奈首相出席论坛并发表主旨讲话。他认为，这表明柬埔寨正以更加积极主动的姿态参与地区事务。

格内尔·拉塔指出，柬埔寨政府领导人首次出席东盟未来论坛，不仅体现了对双边合作的重视，也展现出参与应对气候变化、地区安全稳定和包容性发展等东盟共同挑战的长远战略视野。

他表示，柬埔寨还可从论坛关于科技创新和能源安全等议题中受益。格内尔·拉塔将论坛形容为“创新理念的实验室”，认为本届论坛重点讨论人工智能治理、金融科技和能源安全等前沿议题，有助于柬埔寨通过与国际专家、企业和学者交流，吸引更多投资、知识和发展经验。

此外，他认为经济与安全也是论坛的重要议题。作为由越南倡议并连续第三次在河内举办的区域性论坛，东盟未来论坛聚焦东盟未来发展方向。柬埔寨积极参与论坛，将有助于推动扩大双边贸易、加强基础设施互联互通等务实合作。

在东盟未来论坛2026框架下，6月8日还举行了“东南亚各政党在建设东盟共同体中的作用”座谈会。这被视为地区合作进程中的一个重要里程碑，标志着东南亚各国政党首次拥有专门的交流与对话平台。

格内尔·拉塔在接受采访时表示，此次座谈会充分发挥政党外交作用，推动建立多层次、多维度对话渠道，为地区合作由双边机制向多边机制拓展开辟了新路径。

他认为，柬埔寨可以借助这一平台进一步巩固政治关系网络，加强与地区各政党的战略联系，特别是深化与越南的关系，为未来参与地区和国际合作创造有利条件。

谈及越南在东盟中的地位时，格内尔·拉塔表示，近年来越南正不断巩固其作为地区重要中等强国的影响力，在东盟事务中发挥着越来越突出的作用。（完）

越通社
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