2026年东盟未来论坛：引领推动以东盟为中心的区域架构建设

越通社澳大利亚——值此越南举办2026年东盟未来论坛之际，澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院教授卡尔·塞耶（Carl Thayer）接受越通社驻澳大利亚记者采访。卡尔·塞耶表示，越南近年来持续推动并不断提升这一倡议的影响力，为促进地区交流与合作作出了积极贡献。



在评价越南主办2026年东盟未来论坛的重要意义时，卡尔·塞耶教授认为，越南希望借此机会传递政治稳定、现代化发展愿景和国际一体化的信息，同时展现其开放合作姿态以及参与东盟议程设置和机制建设的积极贡献。他还表示，越南始终支持加强与湄公河次区域合作以及发展中国家间合作。这些都是塑造2026年东盟未来论坛背景的重要因素。



通过该论坛，越南表达了继续与东盟各国及伙伴国开展合作的愿望，共同推动建设一个和平、团结、繁荣、坚韧、创新、以人为中心的东盟共同体。



卡尔·塞耶教授认为，越南正逐步成为地区重要枢纽，不仅体现在制造业领域，也体现在外交领域。随着对外关系网络不断拓展，越南在国际舞台和东盟框架内的主动性不断增强。他指出，2026年东盟未来论坛是一个开放性的议程平台，越南被视为“先行者”，在提出和引领诸多新理念方面发挥着积极作用。



卡尔·塞耶教授还提到，近期，越南积极推动“越南海警与朋友们”倡议，旨在加强地区海上执法部门之间的协作。在此基础上，他认为，越南可继续在东盟框架内主动促进并协调这一倡议，同时加强与地区研究机构的合作与资源共享，丰富倡议实施形式，以实际行动展现越南的引领作用。



此外，卡尔·塞耶教授强调，关键仍在于提出具有现实可行性的政策建议，通过选择和培育具有创新性和突破性的理念，为政策参谋工作提供支持。他表示，这正是“东盟中心地位”的核心内涵。这一目标需要东盟自身通过务实成果不断建设和巩固。当前的重要任务是妥善管控大国竞争，应对各类挑战和危机，从而助力塑造区域架构并增进战略互信。（完）

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