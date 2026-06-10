意大利参议院欧盟政策委员会主席高度评价意越关系

越通社罗马——据越通社驻罗马记者报道，6月9日，意大利参议院投票通过了批准意大利共和国与越南社会主义共和国刑事司法与法律合作条约的法律。



值此之际，意大利参议院欧盟政策委员会主席、参议员朱利奥·特尔齐（Giulio Terzi）表示， “这是意大利与越南关系总体框架中极具意义的一步。越南作为一个在东南亚迅速崛起的国家，近年来经济增长率达到7%至10%的创纪录水平，已成为亚洲乃至全球的重要参照点。” 朱利奥·特尔齐指出，两国关系已达到最先进经济体之间合作的水平。在双边伙伴关系以及越南与欧盟全面战略伙伴关系框架下，意大利与越南在司法、国防、农业、能源、网络安全、创新研究，以及未来两大核心产业——半导体制造和稀土开发等关键领域拥有诸多共同目标。



除了经济利益之外，这位意大利前外交部长还高度评价越南的外交立场，特别是越南对多边主义和国际法的尊重。越南认真遵守1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）、国际劳工组织（ILO）各项公约以及“条约必须遵守”这一基本原则，展现了负责任成员国的形象。在意大利的大力支持下，欧盟于2025年完成了将与越南的战略伙伴关系提升为全面战略伙伴关系的进程。朱利奥·特尔齐表示，目前越南仅与15个伙伴建立了这一最高级别关系，这充分体现了欧盟对越南的重视，以及越南对欧盟的高度优先考虑。



这一关系的坚实政治基础早已奠定。早在1973年，意大利便成为最早与越南建立外交关系的西方国家之一；2008年，两国还曾共同担任联合国安理会非常任理事国。目前，意大利是越南在欧盟内第二大出口市场。自2024年生效的《欧盟—越南自由贸易协定》（EVFTA）被视为欧盟与新兴经济体签署的最具雄心的自由贸易协定，其中紧密融入了可持续发展、环境保护和劳动者权益等标准。



与此同时，越南也是意大利在东南亚最大的经贸伙伴。目前已有150多家意大利企业在越南开展业务，包括Piaggio、Ariston、Leonardo以及多个高端时尚品牌。



朱利奥·特尔齐还表示，越南政府自本届任期伊始便对焦尔吉娅·梅洛尼（Giogia Meloni）政府的发展愿景给予高度重视和积极评价，尤其关注推动互联互通、科技发展和经济增长的举措，以及“印度-中东-欧洲经济走廊”（IMEC）项目和“马泰计划”（Mattei Plan for Africa）。他最后总结道， “从地中海到印太地区，我们拥有宏伟且正在逐步实现的共同愿景，而越南正将这些愿景视为切实的发展机遇。”（完）

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