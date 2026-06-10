☀️越通社早安咖啡（2026.6.10）

越共中央总书记、国家主席苏林会见出席2026年东盟未来论坛各国代表团团长时的讲话

越通社河内——6月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛的老挝人民革命党中央政治局委员、老挝政府总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪玛奈以及赴越出席2026年东盟未来论坛的各国代表团团长、专家学者以及国际组织代表。 全文



·6月9日晚，老挝人民民主共和国政府总理宋赛·西潘敦离开河内，结束应越南社会主义共和国政府总理黎明兴邀请，于2026年6月7日至9日对越南进行的正式访问并出席第三届东盟未来论坛（AFF）。 全文



·6月9日傍晚，柬埔寨王国首相洪玛奈离开河内，圆满结束应越南政府总理黎明兴邀请，于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛（AFF 2026）。



·6月9日傍晚，泰王国总理阿努廷·参威拉军离开河内，圆满结束应越南政府总理黎明兴邀请，于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛（AFF 2026）之行。



·应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。



·6月9日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮青毅会见了由第一副秘书长雅辛托·里戈贝托·戈麦斯·德德乌斯（Jacinto Rigoberto Gomes de Deus）率领访越并出席第三届东盟未来论坛框架内的"东南亚各政党在建设东盟共同体中的作用"座谈会的东帝汶重建民族大会党（CNRT）代表团。

老挝政府总理宋赛·西潘敦在第三届东盟未来论坛上发表讲话。图自越通社

·6月9日，越南政府副总理潘文江会见了正在河内出席于2026年6月9日至10日举行的第三届东盟未来论坛的联合国副秘书长、秘书长裁军事务高级代表中满泉。 全文



·越南国会办公厅表示，按计划，国会常务委员会第三次会议将为期一天：于2026年6月10日举行（预留2026年6月24日上午备用）。国会主席陈青敏将致开幕词，并与各位国会副主席轮流主持会议。



·在中国辽宁省沈阳市举行的中国—东盟媒体合作论坛期间，老挝人民革命党中央宣传部副部长、老挝宣传部副部长坎蒙·占塔吉在接受越通社驻华记者采访时，高度评价了越南对2026年东盟未来论坛的组织工作以及越南在东盟中日益突出的作用。全文



·正在河内举行的2026年东盟未来论坛（AFF）受到了外交界和国际学者的高度特别关注。今年论坛的焦点之一是越南政府总理黎明兴的开幕主旨演讲。加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔（Jim Nickel）评价越南总理发出的信息“非常有力”。法国驻越南大使奥利维耶·布罗谢（Olivier Brochet）表示：“这是一篇非常引人注目且重要的演

讲，延续了越共中央总书记、国家主席苏林在香格里拉对话会上发出的信息。”



·据越通社驻罗马记者报道，6月9日，意大利参议院投票通过了批准意大利共和国与越南社会主义共和国刑事司法与法律合作条约的法律。



·在2026年东盟未来论坛框架内，6月9日，3场全体会议和1场专题讨论会相继举行，吸引了众多国内外代表的深度交流与关注。

·据越南国家烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会办公室消息，自开展“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定500个昼夜行动”近3个月以来，各有关单位共搜寻归集烈士遗骸1109具。与此同时，有关部门正在加快推进DNA样本采集和鉴定工作，并准备在全国范围内开展烈士亲属DNA样本集中采集行动，预计采集约25万个样本，以服务于无名烈士遗骸身份确认工作。

自开展“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定500个昼夜行动”近3个月以来，各有关单位共搜寻归集烈士遗骸1109具。图自越通社

·6月9日下午，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训会见了访越并出席第三届东盟未来论坛框架内举行的"东南亚各政党在建设东盟共同体中的作用"的新加坡人民行动党（PAP）国会议员李宏壮（Lee Hong Chuang）以及东帝汶独立革命阵线中央委员（Fretilin）、东帝汶前总理埃斯塔尼斯劳·达·孔塞桑·阿莱克肖·马里亚·达席尔瓦。



·据越通社驻中东记者报道，越南驻伊朗大使阮良玉近日与伊朗信息通信技术部领导及该国多家顶尖研究机构负责人举行工作会谈，旨在推动两国在信息通信、人工智能（AI）和纳米技术等领域的科技合作。



·值此越南举办2026年东盟未来论坛之际，澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院教授卡尔·塞耶（Carl Thayer）接受越通社驻澳大利亚记者采访时表示，越南多年来持续推动并不断提升这一倡议的影响力，为促进地区交流与合作作出了积极贡献。（完）