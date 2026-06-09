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培育越柬关系继续迈向新高度

6月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛的柬埔寨首相洪玛奈。

越共中央总书记、国家主席苏林会见柬埔寨首相洪玛奈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见柬埔寨首相洪玛奈。图自越通社

越通社河内——6月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛的柬埔寨首相洪玛奈（Hun Manet）。

洪玛奈对柬越两国关系全面良好发展，造福两国人民感到高兴，并强调柬埔寨将与越南一道保护、维护、培育两国关系继续迈向新高度，并传承给子孙后代。

洪玛奈强调，柬埔寨重视发展并进一步深化柬越关系；重申将与越南密切配合，有效落实越南共产党与柬埔寨人民党高层领导之间的承诺和协议，特别是开展2026年2月越共中央政治局与柬埔寨人民党常委会高层会晤、越柬老三党最高领导人会晤的成果。

苏林在会上发言时强调，越南始终支持柬埔寨的建国和发展事业；强调越柬两党两国以及越柬老三党三国的关系是三国宝贵财富；建议发挥各合作机制的效率，其中包括三国总理/首相、三国国防部长、三国公安部长、三国外交部长会晤机制。

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会见现场。图自越通社

苏林高度评价洪玛奈首相与政府总理黎明兴会谈的成果，两国已提出促进各领域合作关系的方向和措施，特别是两国全面对接。

双方强调党在双边关系总体战略引领中的作用，密切指导政府、各部委具体化所取得的成果；强调越柬两党两国以及越柬老三党三国关系在新形势下的战略意义；分享对科学技术在经济发展中作用的看法以及优先提高两国和三国的合作成效。

双方一致同意隆重举办两国建交60周年（1967-2027年）纪念活动；继续推动民间外交，加强关于两国关系意义和历史价值的教育宣传；强调加强越柬两国、越柬老三国的青年对接，发挥越柬老三党青年领袖培训项目的效率。

关于国际和地区形势，双方就共同关心的问题交换了意见；一致同意在各地区和国际框架和场合上保持密切协调、相互支持。苏林重申越南愿继续同东盟各国密切配合，积极参与东盟共同努力，为维护地区和平、稳定、合作与发展，巩固东盟内部团结和中心地位作出积极贡献。他同时表示，越南支持柬埔寨于2026年11月成功主办第20届法语国家组织峰会。（完）

越通社
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