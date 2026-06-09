国会主席陈青敏：越南国会将为落实越南与东帝汶合作协议创造便利条件

越通社河内——6月9日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了访越并出席2026年东盟未来论坛的东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）。



会见中，陈青敏对夏纳纳·古斯芒总理到访感到高兴，强调此次访问是一个重要里程碑，有助于进一步加强越南与东帝汶之间的友好合作关系。陈青敏祝贺东帝汶正式成为东盟成员，并重申越南始终支持东帝汶推进加入东盟进程以及参与东盟各项合作机制。



夏纳纳·古斯芒强调高度重视对越南的友好合作关系，感谢越南长期以来支持东帝汶加入东盟，希望越南继续分享国家发展、区域和国际一体化方面的经验。



夏纳纳·古斯芒对越南快速发展取得的成就深感钦佩，强调越南是战后实现强劲崛起、自立自强和可持续发展的典范，希望学习越南在创新发展理念以及完善发展模式和体制机制方面的经验，充分发挥自身优势，建设和发展自主自强的经济体系。



陈青敏高度评价东帝汶总理与越南领导人举行的高层会谈成果，对两国签署普通护照持有人互免签证协定表示欢迎，认为这将为两国人民往来创造便利条件，促进经贸、旅游等领域合作，进一步深化两国友好关系。



谈及双边合作时，陈青敏高兴地看到，自2002年建立外交关系以来的二十多年间，越南与东帝汶关系持续向前发展。其中，双边贸易额保持增长势头，2025年达到1870万美元。陈青敏认为，双方在经济、贸易、投资以及农业、石油、渔业、建筑、文化和旅游等领域仍拥有广阔合作空间。



越南国会主席陈青敏迎接东帝汶总理夏纳纳·古斯芒。图片来源: 越通社

陈青敏建议两国政府继续推动谈判并签署新的合作文件，同时强调越南国会将为双边合作协议的签署和落实创造有利条件。陈青敏还建议双方继续审议并有效落实已签署文件，包括2010年4月签署的《技术与经济合作框架协定》，并鼓励扩大教育培训、农业、数字化转型和人力资源开发等领域合作。



关于议会合作，陈青敏建议两国国会加强高层代表团互访以及国会机构和议员之间的交流，分享立法、监督以及决定国家重大事务方面的经验；加强在东南亚国家联盟议会联盟（AIPA）、各国议会联盟（IPU）以及地区和国际议会论坛中的磋商、协调与相互支持。

陈青敏重申，越南国会支持东帝汶国会成为AIPA正式成员。



夏纳纳·古斯芒高度评价两国国会在构建有利于双边合作的法律基础和制度框架方面所发挥的重要作用，并建议进一步加强两国立法机构之间的交流合作。夏纳纳·古斯芒重申，希望推动与越南在贸易、投资、农业、教育培训、人力资源开发、数字化转型以及民间交流等领域开展务实合作，同时继续在东盟及地区和国际论坛中保持密切协调，为地区和平、稳定与发展作出贡献。



值此机会，陈青敏谨向东帝汶国会主席及东帝汶国会领导人致以诚挚问候，并邀请其在适当时间尽早访问越南；同时建议东帝汶继续为在东帝汶生活、学习和经商的越南企业及旅居越南人创造便利条件，帮助他们稳定发展，为东帝汶的发展作出贡献，并成为连接两国友谊的桥梁。（完）