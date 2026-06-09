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进一步拓展越南与东帝汶务实合作

应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

会谈现场。图自越通社
会谈现场。图自越通社

越通社河内——应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

6月9日下午，在首都河内隆重欢迎仪式结束后，越南政府总理黎明兴与东帝汶总理夏纳纳·古斯芒举行了会谈。

会谈中，黎明兴热烈欢迎夏纳纳·古斯芒正式访问越南，认为此访体现了两国高度政治互信、传统友谊和相互支持。黎明兴对东帝汶正式成为东盟大家庭一员表示祝贺，并强调这是巩固东盟团结、中心地位和活力的重要里程碑。

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越南政府总理黎明兴与东帝汶总理夏纳纳·古斯芒。图自越通社

夏纳纳·古斯芒感谢越南在东帝汶申请加入东盟的整个过程中予以支持和陪伴，强调越南不仅是可信赖的朋友，更是东帝汶有效和密切的发展伙伴。

两位总理一致认为，越南和东帝汶汇聚了许多潜力和优势，可以进一步扩大合作，造福两国人民，并为地区的稳定、自强和可持续发展作出贡献。

双方一致同意继续巩固政治互信，加强党际、国家、政府、国会等所有渠道的高层代表团互访和接触以及民间交流；有效落实高层协议和已签署的各项文件，早日召开越东混合委员会第一次会议；力争在2027年两国建交25周年之际将双边关系提升到新高度。

在经贸投资合作方面，两位领导人一致认为需要更好挖掘互补的潜力和优势；早日批准并有效落实双边贸易协定；推动在稻米、农产品、水产品、纺织服装、鞋类、日用必需品、电信、数字化转型、基础设施、农业和服务等领域的合作。

东帝汶总理建议越南继续向东帝汶市场提供包括大米在内的越南优势产品；同时高度评价越南企业，特别是越南军队工业与电信集团（Viettel）以Telemor品牌在东帝汶开展的投资经营活动，希望继续欢迎越南企业赴东帝汶投资农业、渔业、旅游、基础设施建设和资源开发等领域。

黎明兴在会上建议双方推动谈判、签署投资鼓励和保护协定，研究建立经济、贸易、投资双边机制，以及时支持企业。

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双方交换多项合作文件。图自越通社

两位领导人也一致同意扩大在国防-安全、农业、渔业、粮食安全、教育培训、人力资源发展、文化、旅游、体育、交通连接和民间交流等潜力领域的合作；加强在可持续农业、适应气候变化、海洋经济发展、可持续渔业以及水海产养殖、捕捞和加工等方面的经验交流。

黎明兴总理强调，越南愿意分享发展、国际融入经验，培训人力资源，并根据东帝汶的需求派遣专家提供支持。

关于多边合作，两位领导人同意在联合国、东盟及地区和国际论坛上加强协调、相互支持；共同维护东盟团结和中心地位，促进地区和平、稳定、合作与发展，高举包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法旗帜。

会谈结束时，双方一致同意指示各相关部委落实所达成的协议和共识，推动越东关系日益深入务实发展。

借此机会，双方交换了多项合作文件，包括：越南教育与培训部与东帝汶高等教育、科学与文化部关于高等教育合作的谅解备忘录；越南教育与培训部与东帝汶教育部关于教育合作的谅解备忘录；越南政府与东帝汶政府关于互免普通护照持有人签证的协定；以及越南通讯社与东帝汶国家通讯社（TATOLI）合作谅解备忘录。（完）

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