越共中央总书记、国家主席苏林会见出席2026年东盟未来论坛各国代表团团长时的讲话

越共中央总书记、国家主席苏林会见出席2026年东盟未来论坛各国代表团团长。图自越通社

越通社河内——越南通讯社谨向读者介绍越共中央总书记、国家主席苏林在会见出席2026年东盟未来论坛各国代表团团长时的讲话全文。



“各位代表：



我谨代表越南党和国家领导人，热烈欢迎各位来到河内出席第三届东盟未来论坛。我很高兴今年论坛有老挝、柬埔寨、泰国、东帝汶等国总理，东盟成员国及对话伙伴的领导和代表，以及众多国际和地区组织、学者、研究机构的出席。这表明各方对本地区未来的共同关注，以及就东盟在新发展阶段面临的问题进行交流的愿望。



我十分认同和赞成各位提出的许多深刻见解。东盟已进入实施《东盟共同体愿景2045》的第一年，充满新的期待，同时也面临着更高、更主动、更有效、更务实的要求。这一精神也是我在刚刚过去的香格里拉对话会上所传达的。



对东盟而言，这一精神源于团结、对话、信任与合作。这也是我们发起东盟未来论坛倡议的出发点，希望为东盟各项合作进程贡献一个开放、务实的补充性交流渠道，让我们共同分享、连接思路，为地区未来寻找更加切实可行的新合作方向。



借此机会，我想与各位分享以下几点看法：



一、世界正在发生不同以往的变化，地区必须要有不同以往的思维



世界正进入一个深刻转型的阶段。我们正在目睹的关于国际秩序、发展模式与战略信任的三大危机，并非发生在遥远的地方，而是在本地区表现得非常明显。



大国之间的战略竞争日趋激烈，并扩展到科技、数据、供应链和新的治理标准等关乎未来的基础领域。人工智能、大数据、量子技术等正带来巨大的发展机遇，但也带来了诸多新的风险。与此同时，气候、能源、水源、人口老龄化、虚假信息、信息操纵以及人员安全等方面的挑战，正日益直接影响到各国的社会稳定和发展能力。



传统的发展优势已无法像以前那样产生强劲动力。许多熟悉的做法已无法满足新的要求。人口规模、自然资源或资本仍然重要，但竞争优势越来越依赖于创新能力、适应能力以及对新发展趋势的准备程度。



这对东盟提出了十分紧迫的要求。东南亚是诸多重大动向的交汇之地。本地区有机会吸引更多资源、承接供应链转移、发展数字经济、推动绿色转型和新兴科技产业。但机遇不会自动转化为优势。只有当本地区具备足够把握机遇的能力、足够创新的决心和足够维护稳定发展环境的胆识时，机遇才能成为优势。



二、东盟必须维护好战略资产，同时革新运作方式



凭借《东盟共同体愿景2045》，东盟已明确了未来几十年的发展方向；但这仅仅是个开始。在我看来，决定成功与否的关键在于，东盟需要同时做好两件事：一方面，要继续维护和发扬几十年来积累的“战略资产”：团结、东盟中心地位、协商一致和多样中的统一等原则；另一方面，要大力革新“价值思维”，使这些资产转化为适应能力、行动能力和组织实施能力。



东盟的战略资产是成员国之间长期建立信任、坚持对话协商、处理分歧和寻求共识的结果。在新阶段，只有当东盟保持团结、战略自主，拥有包容性方法以及协调、塑造地区共同议程的能力时，东盟的中心地位才能真正得到发挥。



东盟的潜力巨大，但将潜力转化为实际力量仍需更多努力。内部一体化需要更加深入；基础设施、物流、数字和能源互联互通需要更加协同；发展差距、技术差距需要进一步缩小；各项承诺与协议的落实以及应对共同挑战的协调配合也需要加强。



世界变化非常迅速；东盟面临的挑战也与以往大不相同。“价值思维”需要通过更加灵活高效的运作方式进行大力革新，以更好地满足新提出的要求。首先，需要从程序思维转向结果思维，将各项承诺从文件落实到实践；从以协商为主转向更加务实的协调配合，使各合作机制能够更快地对跨领域、跨议题的问题做出反应；并从认识上的共识转向行动上的共识，使共同的声音通过具体的计划、具体的资源和具体的成果来体现。

苏林在会见中发表讲话。图自越通社

换言之，我认为下一阶段的衡量标准不仅仅是东盟增加多少文件、机制或行动计划，更重要的是东盟的各项承诺在多大程度上落到实处、给地区带来什么变化、为人民、企业和各成员国经济体带来什么利益。



在当今竞争日益激烈的背景下，行动迟缓可能意味着错失机遇。因此，东盟需要更加强烈地发挥主动精神：以战略上的主动及早识别发展趋势、明确优先方向；适应上的主动更好把握新兴机遇、有效应对不断涌现的挑战；创新上的主动积极参与塑造地区规则体系和合作框架。



三、东盟未来论坛有助于为东盟各项合作进程提供补充



从本次论坛的交流来看，我认为东盟未来论坛可以继续发挥其作为一个就地区长期问题进行开放、坦诚、务实交流的空间的作用。作为一个补充性的交流渠道，论坛的价值在于为东盟的各项合作进程贡献更多的视角、政策素材和思路启发。按照这一方向，东盟未来论坛可以更多地关注以下几个方面：



第一，论坛上的交流有助于尽早识别对本地区未来产生直接影响的新兴问题和长期趋势。当今的许多问题并非孤立出现，而是相互交织：技术转型与就业和治理相关联；绿色转型与能源、粮食和生计相关联；信息空间与社会信任和治理能力相关联。看得越早，东盟就能准备得越好。



第二，论坛可以有助于更好地连接政策制定者、学者、研究机构和企业。当前地区问题日益复杂，具有跨领域性质，超越了传统方法的范畴。因此，东盟的各项进程也需要从不同渠道获得更多的视角、经验和倡议，以补充到政策的制定和实施过程中。



第三，论坛可以更多地着眼于提出具体、具有高度应用性的想法。在东盟未来论坛上进行的交流，如果经过很好的提炼，可以为东盟的相应进程补充视角、启发合作方向或提供参考性建议。其中包括推动切实可行的解决方案，如预防冲突、人工智能发展、能源、青年合作以及湄公河次区域等领域。



本着这一精神，我们期望继续得到各成员国、各伙伴、学者、研究机构和企业界的关注、支持和积极参与。各位的参与、分享和陪伴，将使东盟未来论坛日益成为一个有益、实用的交流渠道，为东盟各项进程提供补充，同时滋养对话、合作与共同行动的精神，致力于本地区的共同未来。



四、越南的贡献



自1995年加入东盟以来，越南始终将东盟视为越南多样化、多边化对外政策的中心内核。积极、负责任地参与东盟共同体建设，为越南维护和平、独立的环境，推动深广经济融合以促进国家发展和提升国际地位作出了重要贡献。越南始终希望并努力与东盟各国携手建设一个团结、有韧性、可持续发展并维护其在地区安全架构中中心地位的共同体。



就自身而言，世界的重大变化也要求越南在发展思维、增长模式和治理能力方面进行更大力度的革新。东盟面临的问题也正是越南面临的问题：如何在维护和平稳定、确保宏观经济运行在合理区间以促进快速可持续发展的同时，实现突破性提升竞争力。与此同时，需要战略性的解决方案来缩小发展差距、主动适应和增强抵御来自内外冲击的能力。



当前总体精神是行动更坚决、部署更快速，以实际效果为衡量标准。方向正确固然重要，但在当前背景下，方向正确但行动迟缓也可能错失时机。因此，越南正集中力量破解瓶颈、疏通资源、推动战略基础设施和数字基础设施建设、发展高素质人力资源，并为人民、企业和地方创造更有利的环境。



对越南而言，发展不仅是经济目标，更是巩固社会稳定、提高人民生活水平的基础。这也与新时期对东盟提出的要求相契合。



在促进经济社会发展的同时，越南还按照更加务实有效的方向开展对外活动，既紧密结合国家战略目标，又为本地区的和平、合作与可持续发展作出更负责任的贡献。



我们坚持一贯奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展，国际关系多样化、多边化，愿做国际社会负责任的一员的对外路线。越南重视与周边国家、东盟、重要伙伴和传统朋友的关系；推动各项合作框架朝着更深入、稳定、可靠和可持续的方向发展；主动、负责任地参与处理地区和国际共同事务。



东盟始终是越南对外政策中的战略优先方向。我们承诺将尽最大努力，与东盟大家庭各成员一道，维护团结，切实发挥东盟中心地位，高举法治、对话与合作旗帜。



本着这一精神，越南希望在未来阶段为东盟以及东盟与各伙伴之间的务实合作方向作出更好的贡献，特别是推动战略对接、绿色转型、数字化转型、人力资源开发和提升应对共同挑战的能力。这些都是与各国发展、人民生活以及地区整体韧性直接相关的领域。



我们深知，为东盟做贡献首先必须从做好自身的工作开始，同时在共同事务中更加主动、更加负责任。本着这一精神，越南希望自己的革新与发展进程将展现一个更具活力、更加积极、更有效参与、更切实贡献的越南，与东盟各国共同建设一个更加团结、更加强大、与人民联系更加紧密的共同体。



经过近六十年的发展，东盟已经奠定了坚实的合作基础和广泛的联系网络。我们的使命是将这些宝贵的基础转化为更强大、更有效的行动能力。



我相信，本着团结、创新和行动的精神，东盟将继续成为一个充满活力、富有韧性、值得信赖的地区乃至世界发展空间，为各国人民带来实实在在的利益。



衷心感谢！”（完）