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泰国总理阿努廷·参威拉军结束对越南的正式访问并出席2026年东盟未来论坛之行

6月9日傍晚，泰王国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）离开河内，圆满结束对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

泰王国总理阿努廷·参威拉军在东盟未来论坛上发言。图片来源：越通社
泰王国总理阿努廷·参威拉军在东盟未来论坛上发言。图片来源：越通社

越通社河内——6月9日傍晚，泰王国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）离开河内，圆满结束应越南政府总理黎明兴邀请，于2026年6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛（AFF 2026）之行。

访问越南并出席东盟未来论坛期间，阿努廷·参威拉军偕夫人一行前往胡志明主席陵敬献花圈并瞻仰胡志明主席遗容；前往位于河内北山路的英雄烈士纪念碑敬献花圈。

越共中央总书记、国家主席苏林会见了阿努廷·参威拉军总理。越南政府总理黎明兴主持欢迎仪式并与阿努廷·参威拉军总理举行会谈。越南国会主席陈青敏会见了阿努廷·参威拉军总理。

在会见和会谈中，越南领导人高度评价此次访问的重要意义。访问正值越泰合作关系蓬勃发展以及两国建交50周年之际举行，相信此访将为推动两国全面战略伙伴关系朝着更加深入、务实和高效方向发展作出积极贡献。

两国领导人就落实双方高层领导人达成的共识，特别是苏林总书记、国家主席近期对泰国进行正式访问期间所取得的成果进行了深入交流，并提出了一系列具体落实措施。

在经济领域，双方一致同意有效落实“三个对接”战略；加强交通运输、物流、航空和旅游领域互联互通；研究发展连接两国及湄公河次区域的陆路和沿海水路运输线路；充分发挥越泰贸易联合委员会机制作用；减少贸易壁垒，为双方商品进入彼此市场创造便利条件；力争尽快实现双边贸易额250亿美元目标，并朝着500亿美元、更加平衡和可持续的方向迈进。

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越南政府总理黎明兴与泰王国总理阿努廷·参威拉军。图片来源：越通社

双方承诺扩大农业合作，保障粮食安全，并加强科技、人工智能、数字化转型、数字经济、绿色经济、公平能源转型和创新等新兴领域合作。

在出席东盟未来论坛开幕式并发表讲话时，阿努廷·参威拉军强调，由东盟主导的各项机制已经充分证明其在构建平等合作空间、维护战略平衡方面的独特成效。东盟应坚定保持这一战略定位，以更好适应国际环境的变化。

访问期间，泰国总理夫人塔南农·尼拉密（Thananon Niramit）与越南政府总理夫人陶氏碧水、老挝总理夫人万达拉·西潘敦（Vandara Siphandone）以及柬埔寨总理夫人碧·查莫妮（Pich Chamony）在河内文庙—国子监共同参加文化交流活动。（完）

越通社
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