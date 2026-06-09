☕️越通社新闻下午茶（2026.6.9）

越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央总部主持召开会议 图自越通社

越通社河内 ——6月9日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央总部主持召开会议，与2026—2031年任期中央理论委员会就下一阶段工作部署进行座谈。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀等出席。 全文



·6月9日上午，2026年东盟未来论坛（AFF）在河内正式开幕，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。这是越南第三次主办这一重要论坛。论坛于6月9日至10日举行，是重要的多边外交活动，再次彰显了越南在推动区域合作中的积极主动和负责任作用。越南政府总理黎明兴出席并发表重要讲话，强调东盟不仅要适应全球发展趋势，更要积极参与塑造新时代的规则与标准。 全文



·应越南政府总理黎明兴邀请，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒于6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。6月9日下午，越南政府总部隆重举行欢迎仪式，黎明兴总理主持仪式。 全文



·6月9日上午，以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛（AFF）在河内隆重开幕。在越南政府总理黎明兴发表主旨讲话后，与会代表听取了各成员国领导人、东盟秘书长、联合国副秘书长的重要发言，以及各国外交部长录制的视频致辞。 全文

越南政府总理黎明兴出席东盟未来论坛并发表重要讲话 图自越通社

·值此6·14世界献血者日即将到来之际，越南国会主席陈青敏6月9日在河内出席了2026年全国百名无偿献血者表彰会并发表讲话。该活动由国家无偿献血运动指导委员会与卫生部、越南红十字会中央委员会联合举办。



·6月9日上午，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将在河内会见了陪同老挝政府总理宋赛·西潘敦访越并出席第三届东盟未来论坛的老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部长坎良·乌塔凯山大将和陪同柬埔寨首相洪玛奈对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛的柬埔寨国防部国务秘书布拉克·索万纳（Prak Sovanna）大将。



·在评价2026年东盟未来论坛时，中央民族大学教授、中国环球电视网（CGTN）评论员曲强指出，越南主办该论坛表明其正从东盟的“积极参与者”逐步转变为“议程塑造者”，并通过提出务实倡议，为增强东盟团结、自强能力和治理水平作出贡献。



·在2026年东盟未来论坛框架内，越南政府副总理阮文胜6月9日中午出席了题为“构建区域金融科技生态系统：从政策到行动”座谈会。

·根据越南政府2026年6月8日颁布的第202/2026/NĐ-CP号法令，2027年3月1日至2030年12月31日，纯电动汽车的首次注册费税率为0%。 全文

越南免征纯电动汽车首次注册费，有效期至2030年底。图自越通社

·6月8日和9日，柬埔寨王国首相洪玛奈率领政府高级代表团对越南进行正式访问，并出席2026年东盟未来论坛和其他相关活动。此访不仅延续了越柬睦邻友好关系，也释放出重要的政治信号，体现双方增进互信、拓展合作并对维护地区乃至世界和平、稳定与繁荣的坚定决心。这是柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长、金边政治科学专家金平（Kin Phea）作出的评价。



·在2026年东盟未来论坛召开前夕，越通社驻莫斯科记者就越南在制定增强互信措施、巩固东盟内部团结方面所发挥的作用采访了俄罗斯专家、教授、科学博士德米特里·瓦伦蒂诺维奇·莫西亚科夫。



·据越南胡椒与香料协会的消息，尽管市场波动较大且5月份出口有所下滑，2026年前5个月胡椒及部分香料的出口仍保持了相当积极的增长态势。累计前5个月，越南出口胡椒达近12.26万吨，出口额7.89亿美元，较2025年同期分别增长21.7%和13.9%。 全文



·6月8日，“红色研学之旅——中越青年福建省三明市“红色研学之旅”之“重走长征路”活动正式启动。据越通社驻中国记者报道，参加此次活动的有来自福建、上海等地高校就读的越南留学生。该活动旨在增进两国青年相互了解，推动教育合作和青年交流。全文（完）