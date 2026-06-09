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2026年东盟未来论坛：越南在推动区域合作倡议中发挥重要作用

在中国辽宁省沈阳市举行的中国—东盟媒体合作论坛期间，老挝人民革命党中央宣传部副部长、老挝宣传部副部长坎蒙·占塔吉在接受越通社驻华记者采访时，高度评价了越南对2026年东盟未来论坛的组织工作以及越南在东盟中日益突出的作用。

老挝人民革命党中央宣传部副部长、老挝宣传部副部长坎蒙·占塔吉接受越通社驻华记者采访。图自越通社
老挝人民革命党中央宣传部副部长、老挝宣传部副部长坎蒙·占塔吉接受越通社驻华记者采访。图自越通社

越通社北京——在中国辽宁省沈阳市举行的中国—东盟媒体合作论坛期间，老挝人民革命党中央宣传部副部长、老挝宣传部副部长坎蒙·占塔吉在接受越通社驻华记者采访时，高度评价了越南对2026年东盟未来论坛的组织工作以及越南在东盟中日益突出的作用。

坎蒙·占塔吉表示，2026年东盟未来论坛标志着越南第三次举办这一重要活动。今年的主题“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”具有深刻意义，体现了东盟面向未来的愿景，同时反映了区域的共同愿望。

在评价越南在东盟中的作用时，这位老挝宣传部副部长肯定越南是一个处于中心地位的国家，在推动包括东盟未来论坛在内的区域合作倡议中发挥着非常重要的作用。他表示，越南拥有诸多显著优势，首先是其战略性地理位置，拥有超过3200公里的海岸线，为海洋经济发展、贸易和区域互联互通创造了有利条件。

坎蒙·占塔吉还高度评价了越南稳定的社会政治环境，认为这是实现可持续发展和扩大国际合作的重要基础。他指出，越南奉行和平、独立、主动融入国际的外交政策，有助于加强与东盟各国以及全球伙伴的互联互通。

在表达对2026年东盟未来论坛的期望时，坎蒙·占塔吉相信，此次活动将继续为促进成员国内部对话、加强团结、合作与互联互通作出积极贡献，从而助力建设一个和平、繁荣、可持续发展且以人民为中心的东盟共同体。（完）

越通社
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