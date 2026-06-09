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越共中央总书记、国家主席苏林：东盟的首要任务是维护利于发展的和平稳定环境

6月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见了来越出席2026年东盟未来论坛的各国代表团团长、专家学者以及国际组织代表。

越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见来越出席2026年东盟未来论坛的各国代表团团长、专家学者以及国际组织代表。图片来源：越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见来越出席2026年东盟未来论坛的各国代表团团长、专家学者以及国际组织代表。图片来源：越通社

越通社河内——6月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见了来越出席2026年东盟未来论坛的各国代表团团长、专家学者以及国际组织代表。

苏林代表越南党和国家领导人热烈欢迎国际代表们来到河内参加2026年东盟未来论坛，并对论坛继续得到东盟成员国、合作伙伴以及国际友人的广泛关注和积极响应感到高兴。

苏林指出，各国代表踊跃出席论坛，体现了各方对东盟未来发展的共同关切，以及希望通过交流思想、分享经验，共同为塑造地区未来发展方向作出贡献的愿望。

苏林高度评价与会代表在论坛上提出的富有建设性和责任感的意见与建议，并强调，东盟正处于落实《东盟共同体2045愿景》的开局之年，面临着新的发展机遇和广阔前景。在当前国际和地区形势持续快速演变、复杂多变且充满不确定性的背景下，东盟的首要任务是维护利于发展的和平稳定环境，提升竞争力，增强经济韧性，并保障人民福祉。

苏林表示，近六十年来取得的成就充分证明了东盟长期坚持的价值理念，即团结、协商一致、东盟中心地位以及包容性发展。在此基础上，东盟需要继续创新思维和工作方式，提高适应能力，增强落实共同承诺的成效，更好满足新阶段的发展需求。苏林强调，东盟成功与否，首先应体现在为本地区人民和企业带来的切实利益上。

谈及东盟未来论坛倡议时，苏林指出，和平、稳定与可持续发展只能建立在团结、对话、互信与互利合作的基础之上。这也是越南发起东盟未来论坛的精神理念和动力所在。越南希望通过这一平台打造一个更加开放、务实、面向未来的对话空间，为东盟现有合作进程提供有益补充，同时推动创新思维和共同行动，促进地区发展。

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越共中央总书记、国家主席苏林在见面会上发表讲话。图片来源：越通社

出席东盟未来论坛的各代表团高度评价越南举办东盟未来论坛的倡议，认为该论坛已发展成为一个具有公信力、开放包容和建设性的对话平台，为东盟制定长期发展方向积极贡献智慧和力量。

与会代表还高度评价越南的外交路线，认为苏林在香格里拉对话会、清华大学以及东盟秘书处（2025年）发表的一系列讲话立场一致，充分体现了越南为促进地区和平、对话与合作所作出的积极主动贡献。

各位代表期待东盟未来论坛继续发挥连接各国领导人、政策制定者、学术界、企业界、青年群体以及其他利益攸关方的桥梁纽带作用，推动围绕地区战略性问题开展坦诚、务实和富有成效的交流与对话。

苏林与各国代表一致表示相信，东盟将继续发挥中心作用，巩固内部团结，提升应对新挑战的能力，有效落实《东盟共同体2045愿景》，进一步彰显其作为一个充满活力、自立自强的共同体以及促进地区和世界和平、稳定与发展的可靠伙伴的重要地位。（完）

越通社
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