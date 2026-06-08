☕️越通社新闻下午茶（2026.6.8）

黎明兴总理主持仪式 欢迎泰国总理阿努廷正式访越 图自越通社





越通社河内6月8日——·6月8日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央总部主持召开会议，同中央政策战略委员会及有关部门就总结越共十二届中央委员会2018年10月22日颁布的《关于到2030年越南海洋经济可持续发展战略及2045年愿景的第36号决议》（一下简称为第36号决议）实施情况的方案进行讨论。全文



·应越南政府总理黎明兴邀请，泰王国总理阿努廷·参威拉军于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。全文



·6月8日上午，越南农民协会第九次全国代表大会（2026—2031年任期）在河内国家会议中心正式开幕。近600名代表出席大会，代表全国1000多万名农民协会干部和会员。大会主题为“团结、民主、突破、合作、发展”。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在大会上发表指导讲话。全文



·越通社驻雅加达记者报道，经过连续三届举办的东盟未来论坛（AFF）正逐步确立其作为地区重要战略对话平台之一的地位。作为越南倡导的机制，该论坛不仅为探讨东盟长远发展议题提供交流平台，也体现出越南在提出倡议、促进合作以及参与塑造东盟战略优先方向方面日益增强的主动性。东盟秘书长高金洪（Kao Kim Hourn）在接受越通社记者采访时表示，东盟未来论坛正逐步树立自身的信誉和品牌，成为富有成效、务实高效的交流渠道，为政策制定、促进合作以及巩固东盟在地区架构中的中心地位作出积极贡献。全文



·6月8日，柬埔寨首相洪玛奈率团开始对越南进行正式访问，并于6月8日至9日在河内出席2026年东盟未来论坛。值此之际，金边多位分析人士在接受越通社记者采访时表示，此次访问最重要的意义在于进一步巩固越柬两个邻国之间的战略互信，同时体现两国领导人之间密切而互信的关系，持续寻求在双边、地区及国际层面加强和拓展各领域合作的解决方案。



·值此胡志明主席离开祖国寻找救国之路115周年（1911年6月5日－2026年6月5日）之际，为了更深入了解胡志明主席关于各民族自决权、反对殖民主义以及建设公平进步社会的思想遗产在当今国际形势下的意义，同时探讨越俄两国青年一代在继续培育由胡志明主席在寻求救国之路过程中奠定基础的越俄宝贵友谊方面所肩负的责任，越通社驻莫斯科记者对莫斯科青年代表进行采访。全文



·6月9日至10日，越南将主办第三届东盟未来论坛（AFF 2026）。老挝、菲律宾、泰国、印度尼西亚、澳大利亚和东帝汶驻越大使都高度评价越南继续举办该论坛，并认为这是一项具有战略意义且恰逢其时的倡议。在当前国际和地区形势复杂多变的背景下，论坛不仅为各方提供开放的对话空间，也为东盟规划长远发展愿景、主动应对地区和全球挑战、推进《到2045年东盟共同体愿景》落实提供重要平台。



·2026年东盟城市领导人会议6月8日在河内开幕。会议以“从智慧、可持续和互联城市推动未来发展”为主题，汇聚东盟地区多个城市领导以及国际组织、专家学者和发展伙伴代表。



·第三届东盟未来论坛（AFF）框架内题为“东南亚各政党在构建东盟共同体中的作用”座谈会于6月8日上午在河内召开。



同奈省220吨鲜香蕉启程出口国际市场。图自越通社





·2026年前5个月，尽管越南全国贸易逆差扩大至近140亿美元，农林水产品领域仍实现75亿美元贸易顺差，月均净增15亿美元，继续发挥国民经济“压舱石”和“减震器”作用。业内人士预计，随着大米、果蔬等主力产品进入出口旺季，以及全球粮食市场供需变化带来的利好逐步显现，下半年农产品出口有望迎来新一轮增长。全文



·自2026年6月起，越南国家航空公司（Vietnam Airlines）正式将老年旅客机票优惠政策扩展至官方网站销售渠道。凡年满60周岁的旅客，通过越航官网购买由该公司执飞的国内经济舱机票，可享受15%的票价优惠。全文



越南中部旅游城市岘港迎来2026年暑期旅游旺季 图自越通社





·岘港市近日启动2026年夏季促销活动，活动从6月6日持续至8月31日。这是一项大规模商贸促进活动，旨在刺激消费需求，营造热烈的购物氛围，吸引市民和游客参与消费，推动服务业和零售业发展，为实现岘港市2026年经济两位数增长目标作出贡献。全文（完）