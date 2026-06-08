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中央书记处常务书记陈锦秀：发挥农民在农业经济发展和新农村建设中的主体作用

6月8日上午，越南农民协会第九次全国代表大会（2026—2031年任期）在河内国家会议中心正式开幕。近600名代表出席大会，代表全国1000多万名农民协会干部和会员。大会主题为“团结、民主、突破、合作、发展”。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在会上发言。图自越通社
越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在会上发言。图自越通社


越通社河内——6月8日上午，越南农民协会第九次全国代表大会（2026—2031年任期）在河内国家会议中心正式开幕。近600名代表出席大会，代表全国1000多万名农民协会干部和会员。大会主题为“团结、民主、突破、合作、发展”。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在大会上发表指导讲话。

陈锦秀强调，越南农民协会第九次全国代表大会是在国家进入新的发展阶段背景下召开的。党和国家始终坚持认为，农业、农村和农民三者紧密相连，是实现国家可持续发展的重要战略，其中农民是发展进程中的主体和中心。

因此，陈锦秀指出，本次大会不仅要总结过去一个任期的工作成果，更重要的是明确新的发展愿景和务实、突破性的发展方向，切实推动党的各项主张落到实处。

他表示，越南农民协会需要进一步创新，真正成为广大农民群众值得信赖的依靠，成为党和国家与农民阶级之间的坚实桥梁，成为为国家迈入新纪元建设事业作出重要贡献的力量。

回顾过去一个任期，农民阶级在国家最困难时期充分发挥了国民经济重要支撑作用，有效保障国家粮食安全，并推动越南成为世界主要农产品出口国之一。

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与会代表合影。图自越通社

农民协会的核心和骨干作用通过推广生态农业、绿色农业、有机农业和高科技农业模式得到充分体现。农民协会、职业协会、合作组和农业合作社等组织模式为提高农民生活水平作出了积极贡献。

代表党和国家领导人，陈锦秀对越南农民协会和全国农民在过去一个任期取得的成绩和作出的重要贡献表示充分肯定，并致以热烈祝贺。

陈锦秀强调，越共十四大决议明确提出，要推动农村经济结构朝绿色化、生态化、循环化、价值链化和高效化方向转变；大力促进科技应用和农业数字化转型；发展大规模、高质量、高附加值商品生产区，并与深加工和品牌建设相结合；推动农业经济、农村经济发展与新农村建设紧密结合。

同时，决议要求建设文明、全面发展的越南农民阶级，培育自力更生、自强不息和奋发向上的精神，充分发挥农民在农业经济、农村经济发展以及新农村建设中的主体作用，为实现越共十四大提出的两个百年目标，即2030年越南共产党成立100周年和2045年越南建国100周年目标作出重要贡献。

大会期间，与会代表将选举产生越南农民协会第九届中央执行委员会（2026—2031年任期）。陈锦秀表示坚信，在2026—2031年这一迈向越南共产党成立100周年的重要任期内，各级农民协会组织和越南农民运动必将实现突破性发展，取得更加丰硕成果，为成功落实越共十四大决议，建设和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的国家作出积极贡献。

代表大会主席团，越共中央委员、越南农民协会主席梁国段对陈锦秀的指导意见表示衷心感谢，并感谢其对农民阶级和越南农民协会近年来取得成果的好评和认可。他强调，越南农民协会将继续努力奋斗，为落实越共十四大决议、越共中央政治局各项决议以及越南祖国阵线的有关决议作出贡献；同时希望继续得到党、国家和越南祖国阵线的关心与指导，推动协会各项工作和农民运动不断取得新成果。（完）

越通社
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越南—新纪元

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