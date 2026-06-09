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越南国会常务委员会第三次会议于6月10日举行

越南国会办公厅表示，按计划，国会常务委员会第三次会议将为期一天：于2026年6月10日举行（预留2026年6月24日上午备用）。国会主席陈青敏将致开幕词，并与各位国会副主席轮流主持会议。

资料图：越南国会常务委员会第一次会议。图自越通社
资料图：越南国会常务委员会第一次会议。图自越通社

越通社河内——越南国会办公厅表示，按计划，国会常务委员会第三次会议将为期一天：于2026年6月10日举行（预留2026年6月24日上午备用）。国会主席陈青敏将致开幕词，并与各位国会副主席轮流主持会议。

会议上，国会常务委员会将审议并给出意见，涉及：关于《人民法院行政处理程序、手续审议决定法令》若干条款修改补充法令草案；关于设立省级人民法院、区域人民法院决议的第81/2025/UBTVQH15号决议若干条款修改补充决议草案。

国会常务委员会也将审议通过：关于国会民族委员会、各专门委员会的专业司进行质量评估、分类及公务员职位设置管理工作的决议；关于制定、审查、决定国家五年财政计划、国家预算资金中期公共投资计划、国家预算概算、中央预算分配方案及批准年度国家决算的决议；关于2027-2030年阶段增值税分地区分配原则与标准的决议。

关于监督工作，国会常务委员会将审议国会2026年5月份民愿工作报告，并就“关于在落实组织机构及行政单位精简部署方针后管理和使用办公场所的法律政策执行情况”的监督计划草案和监督提纲提出意见。（完）

越通社
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