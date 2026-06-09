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越南与东帝汶分享党建和治国理政经验

6月9日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮青毅会见了由第一副秘书长雅辛托·里戈贝托·戈麦斯·德德乌斯率领访越并出席第三届东盟未来论坛框架内的"东南亚各政党在建设东盟共同体中的作用"座谈会的东帝汶重建民族大会党（CNRT）代表团。

会见现场。图自越通社
会见现场。图自越通社

越通社河内6月9日——6月9日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮青毅会见了由第一副秘书长雅辛托·里戈贝托·戈麦斯·德德乌斯（Jacinto Rigoberto Gomes de Deus）率领访越并出席第三届东盟未来论坛框架内的"东南亚各政党在建设东盟共同体中的作用"座谈会的东帝汶重建民族大会党（CNRT）代表团。

阮青毅在会上强调，越南重视本着真诚、互信、合作、发展的精神，巩固和加强与东帝汶重建民族大会党以及东盟各国各政党的关系。

东帝汶重建民族大会党代表团高度评价越南首次举办"东南亚各政党在建设东盟共同体中的作用"座谈会的倡议，该座谈会连接了东南亚各国政党，强调这是区域内各政党交流经验、增进了解、共同为东盟共同体建设进程作出贡献的切实论坛。

雅辛托·里戈贝托·戈麦斯·德德乌斯强调，东帝汶重建民族大会党重视与越南共产党的友好合作关系；希望继续加强在双方共同关心领域的交流与经验分享。

雅辛托·里戈贝托·戈麦斯·德德乌斯表示，东帝汶重建民族大会党希望加强与越南共产党的关系，以及东帝汶重建民族大会党各机构与越共中央政策与战略部及相关机构的关系；建议双方推动在重要领域的政策制定经验交流与分享活动，这些领域符合东帝汶当前提升制度能力和政策规划水平的发展优先方向，同时为地区和平与稳定作出贡献。

阮青毅建议两党加强合作，通过党、国家、国会等所有渠道以及民间交流进行高层和各级代表团互访；大力分享党建和治国理政经验；共同为推进东盟共同体建设进程贡献力量。

双方一致同意进一步推动两党关系，为巩固越东友好合作关系的政治基础作出贡献，造福两国人民，致力于地区的和平、稳定与繁荣。（完）

黎明兴总理主持东帝汶总理正式欢迎仪式 图自越通社

黎明兴总理主持东帝汶总理正式欢迎仪式

应越南政府总理黎明兴邀请，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒于6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。6月9日下午，越南政府总部隆重举行欢迎仪式，黎明兴总理主持仪式。

越通社
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