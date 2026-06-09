时政

越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝政府总理宋赛·西潘敦

6月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛的老挝人民革命党中央政治局委员、老挝政府总理宋赛·西潘敦。

会见现场。图自越通社
会见现场。图自越通社

越通社河内——6月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛的老挝人民革命党中央政治局委员、老挝政府总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）。

苏林强调，越南党、国家和人民始终大力支持老挝的革新事业。越南将继续在力所能及的范围内提供支持，帮助老挝稳定宏观经济、提升治理能力和实现可持续发展。

苏林建议两国继续巩固政治互信，维持各渠道的代表团互访和高层接触，分享战略性问题，良好配合，将在各领域的战略对接内涵具体化；维持高度可信赖的国防安全领域良好合作；推动经济合作更加务实有效，成为越老合作关系的真正支柱；革新教育培训、人力资源开发领域的合作方式；扩大地方间合作。

苏林表示，在合作关系中，双方需要从合作良好转向合作有效；将各项承诺具体化为实际成果；以实质成效和越老两国人民利益为最高标准；定期检查合作关系情况，并提出各阶段的合作方向。

关于一些具体合作项目及内容，苏林建议双方优先推进交通、能源、农业、数字化转型等领域的战略合作项目；同时改革边境手续，继续推行本币支付结算，为人民往来、旅游、贸易、投资创造便利条件。

在越老柬三国传统紧密团结关系的基础上，苏林建议双方继续与柬埔寨密切配合，维护和培育三国团结；同时推动有效落实《到2030年柬老越经济互联互通行动计划》。

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-thu-tuong-lao-8815059.jpg
越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝政府总理宋赛·西潘敦。图自越通社

宋赛·西潘敦向苏林通报了与越南政府总理黎明兴会谈的结果，双方就今后两国合作关系达成了十分重要的共识，其中包括具体化越老在各领域战略对接的内涵。今年上半年，越南继续成为老挝最大投资来源国之一，在老投资项目289个，总价值66亿美元，2026年第一季度双边贸易额超过12亿美元。两国政府将继续努力密切合作，在未来五年将双边贸易额提升至100亿美元。

宋赛•西潘敦重申老挝党、国家和人民将竭尽全力维护和培育老越特殊关系；同时对苏林提出的合作方向表示高度赞同。他强调老挝政府将与越南密切配合，有效实施重点合作项目，为两国企业排忧解难，推动经济合作实现强劲转变，与两国特殊的政治关系相匹配；维护老越柬三国人民的团结，继续在地区和多边国际论坛，特别是东盟、联合国、湄公河次区域合作机制中相互支持。

两位领导人一致同意密切配合，制定计划并举办好2027年庆祝两国建交65周年、越老-老越友好合作条约签署50周年的各项活动，继续向各阶层人民，特别是两国年轻一代，广泛宣传越老特殊关系的历史价值和时代意义。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越共中央总书记 #国家主席 #苏林 #老挝政府总理 #宋赛·西潘敦 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

更多

越南政府总理黎明兴出席第三届东盟未来论坛并发表重要演讲。图自越通社

越南政府总理黎明兴在第三届东盟未来论坛开幕式上的演讲（全文）

2026年6月9日上午，第三届东盟未来论坛（AFF 2026）以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题在首都河内隆重举行。越南政府总理黎明兴出席并发表重要演讲，强调东盟正处在发展历程中具有转折意义的时刻，全球经济、技术和全球权力的基本规则正在被重新定义。

越共中央总书记、国家主席苏林会见柬埔寨首相洪玛奈。图自越通社

培育越柬关系继续迈向新高度

6月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛的柬埔寨首相洪玛奈。

资料图：越南国会常务委员会第一次会议。图自越通社

越南国会常务委员会第三次会议于6月10日举行

越南国会办公厅表示，按计划，国会常务委员会第三次会议将为期一天：于2026年6月10日举行（预留2026年6月24日上午备用）。国会主席陈青敏将致开幕词，并与各位国会副主席轮流主持会议。

会谈现场。图自越通社

进一步拓展越南与东帝汶务实合作

应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）东盟研究中心主任叶卡捷琳娜•科尔杜诺娃（Ekaterina Koldunova）副教授接受越通社记者采访。图自越通社

东盟未来论坛：越南主动拓展地区对话空间

值此第三届东盟未来论坛于6月9日至10日在河内举行之际，越通社驻俄罗斯记者就本届论坛的意义和越南在东盟活动中的角色采访了俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）东盟研究中心主任叶卡捷琳娜•科尔杜诺娃（Ekaterina Koldunova）副教授。