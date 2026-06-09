越通社河内——6月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛的老挝人民革命党中央政治局委员、老挝政府总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）。

苏林强调，越南党、国家和人民始终大力支持老挝的革新事业。越南将继续在力所能及的范围内提供支持，帮助老挝稳定宏观经济、提升治理能力和实现可持续发展。

苏林建议两国继续巩固政治互信，维持各渠道的代表团互访和高层接触，分享战略性问题，良好配合，将在各领域的战略对接内涵具体化；维持高度可信赖的国防安全领域良好合作；推动经济合作更加务实有效，成为越老合作关系的真正支柱；革新教育培训、人力资源开发领域的合作方式；扩大地方间合作。

苏林表示，在合作关系中，双方需要从合作良好转向合作有效；将各项承诺具体化为实际成果；以实质成效和越老两国人民利益为最高标准；定期检查合作关系情况，并提出各阶段的合作方向。

关于一些具体合作项目及内容，苏林建议双方优先推进交通、能源、农业、数字化转型等领域的战略合作项目；同时改革边境手续，继续推行本币支付结算，为人民往来、旅游、贸易、投资创造便利条件。

在越老柬三国传统紧密团结关系的基础上，苏林建议双方继续与柬埔寨密切配合，维护和培育三国团结；同时推动有效落实《到2030年柬老越经济互联互通行动计划》。

越共中央总书记、国家主席苏林会见老挝政府总理宋赛·西潘敦。图自越通社

宋赛·西潘敦向苏林通报了与越南政府总理黎明兴会谈的结果，双方就今后两国合作关系达成了十分重要的共识，其中包括具体化越老在各领域战略对接的内涵。今年上半年，越南继续成为老挝最大投资来源国之一，在老投资项目289个，总价值66亿美元，2026年第一季度双边贸易额超过12亿美元。两国政府将继续努力密切合作，在未来五年将双边贸易额提升至100亿美元。

宋赛•西潘敦重申老挝党、国家和人民将竭尽全力维护和培育老越特殊关系；同时对苏林提出的合作方向表示高度赞同。他强调老挝政府将与越南密切配合，有效实施重点合作项目，为两国企业排忧解难，推动经济合作实现强劲转变，与两国特殊的政治关系相匹配；维护老越柬三国人民的团结，继续在地区和多边国际论坛，特别是东盟、联合国、湄公河次区域合作机制中相互支持。

两位领导人一致同意密切配合，制定计划并举办好2027年庆祝两国建交65周年、越老-老越友好合作条约签署50周年的各项活动，继续向各阶层人民，特别是两国年轻一代，广泛宣传越老特殊关系的历史价值和时代意义。（完）