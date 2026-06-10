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老挝政府总理宋赛·西潘敦结束对越南的正式访问并出席2026年东盟未来论坛后启程回国

6月9日晚，老挝人民民主共和国政府总理宋赛·西潘敦离开河内，结束应越南社会主义共和国政府总理黎明兴邀请，于2026年6月7日至9日对越南进行的正式访问并出席第三届东盟未来论坛（AFF）。

老挝政府总理宋赛·西潘敦在第三届东盟未来论坛上发表讲话。图自越通社
老挝政府总理宋赛·西潘敦在第三届东盟未来论坛上发表讲话。图自越通社

越通社河内 ——6月9日晚，老挝人民民主共和国政府总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）离开河内，结束应越南社会主义共和国政府总理黎明兴邀请，于2026年6月7日至9日对越南进行的正式访问并出席第三届东盟未来论坛（AFF）。

在访问越南并出席2026年东盟未来论坛期间，宋赛·西潘敦总理及老挝高级代表团瞻仰胡志明主席陵，前往北山路英雄烈士纪念碑敬献花圈。

越共中央总书记、国家主席苏林会见了宋赛·西潘敦一行。越南政府总理黎明兴主持欢迎仪式并与宋赛·西潘敦举行会谈。越南国会主席陈青敏会见了宋赛·西潘敦一行。

在与宋赛·西潘敦总理的会见、会谈中，越方领导人均高度评价宋赛·西潘敦自老挝人民革命党第十二次全国代表大会后首次正式访越，认为此访具有极其重要的意义，有助于巩固越老特殊关系，增强政治互信，有效维持两国高层接触机制，将两党两国高层的承诺和协议具体化为务实的合作计划，为双边关系注入新动力。

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越共中央总书记、国家主席苏林（右）与老挝政府总理宋赛·西潘敦。图自越通社

两国领导人就未来两国合作关系的重要事项进行了交流并达成一致，其中包括将越老“战略对接”内涵具体化到所有领域。其中，继续努力密切合作，在未来5年内将双边贸易额提升至100亿美元。

两国领导人还一致同意密切协调，办好2027年越老建交65周年、《越老友好合作条约》签署50周年纪念活动。

借此机会，两国政府总理共同见证了两国各部委交换了各项合作文件。

宋赛·西潘敦出席2026年东盟未来论坛开幕式并发表讲话，分享了关于东盟未来的愿景，提出了一项包含四大战略方向的路线图。其中，强调了推动东盟内部全面一体化与互联互通的迫切要求，涵盖陆路、水路、海路、航空对接，直至能源网络、物流系统和相关基础设施。

在越南期间，老挝总理夫人万达拉·西潘敦与越南政府总理夫人陶氏碧水、柬埔寨首相夫人碧·查莫尼以及泰国总理夫人塔纳农·尼拉米一同参观了河内文庙-国子监并参加了一些文化交流活动。（完）

越通社
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