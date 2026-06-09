国防合作是越老特殊团结关系的重要支柱

越通社河内——6月9日上午，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将在河内会见了陪同老挝政府总理宋赛·西潘敦访越并出席第三届东盟未来论坛的老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部长坎良·乌塔凯山大将。



潘文江祝贺坎良·乌塔凯山履新，并对其此次访越取得圆满成功表示祝贺。他强调，近年来，越老国防合作持续全面、深入、务实推进，继续成为两国伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略联系的重要支柱。



在谈及未来合作方向时，潘文江提出双方应加强各级代表团互访，特别是高层往来；有效维护现有合作机制；加强党建和政治工作经验交流；共同做好第三次越老边境国防友好交流活动、越老柬三国国防部长年度会晤以及三国军队应对非传统安全挑战联合演习等活动的筹备。



潘文江建议双方有关部门研究提出切实举措，共同纪念2027年越老建交65周年和《越老友好合作条约》签署50周年（即越老友好团结年）。同时，继续密切配合，做好在老牺牲越南烈士遗骸的搜寻与归国工作。潘文江希望老挝国防部继续给予关注和支持，推动合作取得更大成效。



借此机会，潘文江诚挚邀请坎良·乌塔凯山副总理兼国防部长以及老挝军队和国防工业企业参加预计于2026年12月举行的第三届越南国际防务展，并展示相关产品。



坎良·乌塔凯山表示，越老传统友好关系始终得到两党两国的高度重视，并不断巩固发展。越南与老挝国防部领导人经常举行会晤与交流，为进一步加强两国国防合作作出了积极贡献。他指出，双方已在各级代表团互访（特别是高层访问）、信息交流、边境联合巡逻、人才培养以及搜寻归国在老牺牲越南烈士遗骸等领域取得积极成效。



坎良·乌塔凯山建议，今后两国国防部继续推动落实已达成一致的各项合作内容，进一步深化国防合作关系，使其更加务实、富有成效。（完）

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