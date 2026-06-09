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东盟未来论坛：俄罗斯学者高度评价越南所发挥的积极作用

越南在当前地区和国际的所有复杂问题中始终发挥积极作用，在维护东盟内部团结与统一方面一直走在前列，并始终在最紧迫的问题上寻求共同点或妥协。

俄罗斯专家、教授、科学博士德米特里·瓦伦蒂诺维奇·莫西亚科夫。图自越通社
俄罗斯专家、教授、科学博士德米特里·瓦伦蒂诺维奇·莫西亚科夫。图自越通社

越通社莫斯科——在2026年东盟未来论坛召开前夕，越通社驻莫斯科记者就越南在制定增强互信措施、巩固东盟内部团结方面所发挥的作用采访了俄罗斯专家、教授、科学博士德米特里·瓦伦蒂诺维奇·莫西亚科夫（Dmitry Valentinovich Mosyakov）。

他高度评价越南的外交路线在处理国际问题时始终展现出积极作用，主动为稳定局势寻找解决方案，将僵局转化为可谈判与妥协的方法。

莫西亚科夫认为，越共中央总书记、国家主席苏林近期对东盟一系列国家进行的访问是具有现实意义且至关重要的出访。苏林重申，越南的一贯立场是坚持通过对话与和平方式解决争端，不使用武力或以武力相威胁。这也正是苏林应邀在香格里拉对话会上发表重要主旨演讲的原因所在。

新加坡李光耀公共政策学院武明姜接受越通社记者的采访。图自越通社

2026年东盟未来论坛：致力于一个共鸣且主动对接的东盟

武明姜认为，越南在东盟共同命运中扮演着日益主动且具有影响力的角色。越南成为深度融入国际的经济体之一，并在全球技术链中占据了重要的一环。越南也是主动推进绿色转型、把握数字技术和人工智能（AI）浪潮的领先国家之一。

谈及越南在东盟内部起着作用，他强调，越南在当前地区和国际的所有复杂问题中始终发挥积极作用，在维护东盟内部团结与统一方面一直走在前列，并始终在最紧迫的问题上寻求共同点或妥协。

另一方面，俄罗斯科学翰林院远社会科学信息研究所法律研究部高级研究员伊琳娜·乌姆诺娃（Irina Umnova）教授、科学博士认为，东盟未来论坛是符合当前国际大背景的全新互动机制。

在大国纷纷调整政策、高度重视东盟中心地位和东盟在地区安全架构中战略影响力的形势下，乌姆诺娃期待2026年东盟未来论坛的各位领导人将通过共同愿景，推动东盟向前发展，并本着法律至上精神，找到和平解决区域争端的方案。（完）

越通社
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