越共中央书记处常务书记陈锦秀会见中国全国政协副主席咸辉一行

越通社河内——2026年6月9日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内会见由中国全国政协副主席咸辉率领、正在对越南进行工作访问的中国全国政协代表团。



会见中，陈锦秀代表越南党、国家和人民，对中国党、政府和人民在越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人及越南高级代表团不久前对中国进行国事访问期间给予的隆重、周到、充满同志加兄弟情谊的热情接待表示诚挚感谢。陈锦秀同时高度评价中国全国政协在此次访问结束后不久即派团访越，认为这充分体现了中国党和国家以及全国政协对落实两党两国最高领导人重要共识的高度重视，有助于进一步密切越南祖国阵线与中国全国政协之间的交流合作，为夯实两国关系民心基础作出积极贡献。



陈锦秀表示，越南始终把发展对华关系视为越南对外政策的头等优先和战略选择。陈锦秀高度评价越南祖国阵线与中国全国政协合作取得的积极成果，认为双方合作为巩固越中全面战略合作伙伴关系、推进具有战略意义的越中命运共同体建设发挥了积极作用。

越共中央书记处常务书记陈锦秀会见中国全国政协副主席咸辉。图自越通社

陈锦秀高度评价越南祖国阵线和中国全国政协在各自国家政治社会生活中的重要作用，特别是在凝聚民族大团结力量方面作出的重要贡献，并建议双方继续加强治国理政经验交流，率先推动落实两党两国高层共识，为两党两国关系发展作出新的贡献。



陈锦秀还介绍了越南祖国阵线第十一届全国代表大会（2026—2031年任期）取得的重要成果，特别是越共中央总书记、国家主席苏林就新阶段越南祖国阵线工作提出的重要指导意见。陈锦秀建议，越南祖国阵线与中国全国政协进一步加强在参与党建工作和国家治理、凝聚社会共识、促进经济社会发展和保障民生等方面的经验交流与合作。



中国全国政协副主席咸辉表示，此次访越最重要的目的就是落实苏林总书记、国家主席成功访华期间两党两国最高领导人达成的重要共识。



咸辉赞同陈锦秀提出的重要指导意见，并表示，中方高度重视发展对越关系，将按照两党两国领导人确定的“六个更”总体方向，继续把对越关系放在周边外交优先方向，推动两国关系不断取得更加务实、更具成效的发展成果。



咸辉还介绍了此次访越取得的积极成果以及近年来中国全国政协与越南祖国阵线合作取得的重要进展。他表示，中国全国政协将继续同越南祖国阵线保持密切配合，加强经验交流和互学互鉴，共同发挥在各自国家政治生活中的重要作用；积极推动两国各界人士特别是企业界和科技界人士之间的交流往来，充分发挥社会各界人士的智慧和力量，促进两国务实合作不断深化，进一步夯实双边关系发展的民心基础。（完）