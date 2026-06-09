东盟未来论坛：越南主动拓展地区对话空间

越通社莫斯科——继2024年和2025年成功举办两届之后，东盟未来论坛（AFF）正逐步确立其作为面向未来的开放性论坛，并受到了东盟成员国及国际社会的广泛关注与支持。值此第三届东盟未来论坛于6月9日至10日在河内举行之际，越通社驻俄罗斯记者就本届论坛的意义和越南在东盟活动中的角色采访了俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系学院（MGIMO）东盟研究中心主任叶卡捷琳娜•科尔杜诺娃（Ekaterina Koldunova）副教授。



叶卡捷琳娜•科尔杜诺娃指出，这是第三次举办如此具有广泛代表性的高级别论坛，旨在探讨有关亚洲各国的紧迫和重要问题，如能源安全和技术发展等。她表示，本届论坛议程十分丰富，涵盖能源安全、人工智能、金融支付、跨境支付体系建设、智慧城市发展、与域外大国关系以及区域合作机制应对挑战能力等重要议题。



在评估越南的角色时，她认为，主办东盟未来论坛充分表明越南在推动有关东盟发展方向的战略讨论会中，正承担着十分重要角色。在她看来，通过这一论坛，越南继续巩固其作为东盟发展议程的重要塑造者和积极参与者，不仅通过具体举措，而且还通过创造对话空间、分享意见以及提出解决地区和国际问题的新方法。



叶卡捷琳娜•科尔杜诺娃指出，当前国际社会普遍将越南视为致力于追求雄心勃勃的经济社会发展目标，特别是在创新和数字化转型领域积极推进雄心勃勃发展目标的国家。



俄罗斯专家认为，越南主动通过东盟未来论坛等机制积极参与塑造东盟议程，助力国际社会更加了解越南的倡议和作用以及为东盟发展乃至国际合作所做出的贡献。她认为，即使在不担任东盟轮值主席国的年份，越南仍持续推动相关倡议，体现出其积极主动和负责任的地区合作理念。



她表示，在本届东盟未来论坛闭幕后不久，为纪念双方建立对话关系35周年，俄罗斯—东盟论坛也即将在俄罗斯联邦喀山（Kazan）举行。她认为，在河内展开的各项战略讨论会有望在喀山得以延续，从而为东盟与俄罗斯的合作以及地区的发展倡议注入新动力。（完）

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