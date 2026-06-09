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越南政府副总理潘文江会见联合国副秘书长、裁军事务高级代表中满泉

6月9日，越南政府副总理潘文江会见了正在河内出席于2026年6月9日至10日举行的第三届东盟未来论坛的联合国副秘书长、秘书长裁军事务高级代表中满泉。

越南政府副总理潘文江会见联合国副秘书长、裁军事务高级代表中满泉。图自越通社
越南政府副总理潘文江会见联合国副秘书长、裁军事务高级代表中满泉。图自越通社

越通社河内——6月9日，越南政府副总理潘文江会见了正在河内出席于2026年6月9日至10日举行的第三届东盟未来论坛的联合国副秘书长、秘书长裁军事务高级代表中满泉。

会见中，潘文江副总理重申，越南坚定不移地奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展的对外路线；坚定支持多边主义、国际法以及联合国核心且不可替代的作用。

潘文江建议联合国继续在政策咨询、知识、技术和资源方面向越南提供支持；建议双方尽早完成《越南—联合国战略合作框架（2027-2031）》的制定工作。

潘文江还高度评价中满泉的祖国日本在越南发展以及战后重建、清除战争遗留地雷和爆炸物等领域向越南提供的支持与合作。

中满泉对越共中央总书记、国家主席苏林在香格里拉对话会上的主旨演讲印象尤为深刻，认为该发言反映并强烈呼应了联合国在促进国际和平、合作与发展方面的观点和当前努力。

中满泉特别感谢并高度评价越南成功担任第十一次《不扩散核武器条约》审议大会主席。她表示，各国均高度评价并特别尊重越南在这一职务上的表现；认为越南为推动对话、建立信任、加强务实交流、促进中小国家在核裁军努力中的声音作出了贡献。

关于越南与联合国的合作，中满泉认为越南是与联合国合作的杰出典范，高度评价越南政府的引领和指导作用；确认联合国驻越南国家工作队将在未来阶段继续与越南并肩同行并提供支持。（完）

越通社
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