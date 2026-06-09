☀️越通社早安咖啡（2026.6.9）

越南政府总理黎明兴与泰国总理阿努廷·参威拉军。图自越通社

越通社河内 ——应越南政府总理黎明兴邀请，泰国总理阿努廷·查恩维拉库（Anutin Charnvirakul）于6月8日至9日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。6月8日下午，正式欢迎仪式后，越南政府总理黎明兴与泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔在河内举行了会谈。 全文



·越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀8日下午在河内会见了正在访问越南并出席在2026年第三届东盟未来论坛（AFF）框架内举办的“东南亚各政党在构建东盟共同体中的作用”座谈会的东南亚各国政党代表团团长。 全文



·6月8日，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正在对越进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛（AFF）的老挝政府总理宋赛·西潘敦、柬埔寨首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军。



·6月8日，在老挝人民民主共和国、柬埔寨王国、泰国王国高层代表团对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛（AFF）期间，越南政府总理夫人陶氏碧水与老挝总理夫人万达拉·西潘敦、柬埔寨首相夫人碧占莫妮以及泰国总理夫人塔娜农·尼拉米一同参观文庙—国子监并参加一些文化交流活动。 全文

越南政府总理黎明兴夫人与老柬泰三国总理夫人听取越南书法艺术的介绍。图自越通社

·6月8日下午，越共中央政治局委员、政府副总理兼国防部部长潘文江大将在河内会见了陪同泰国总理对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛的泰国国防部部长阿杜尔·汶图姆加伦中将。 全文

·6月8日，越南驻阿根廷大使吴明月在越南驻阿根廷大使馆总部会见了阿根廷参议院亚洲友好议员小组主席、参议员豪尔赫·米尔顿·卡皮塔尼奇。



·据越通社驻特拉维夫记者报道，越南驻以色列大使馆6月8日上午发布通知，提醒在以色列的越南人社群提高警惕，并在安全形势持续复杂演变的背景下严格遵守当地政府的安全指引。 全文



·6月8日下午，越南人民海军黎贵敦286号帆船和由海军学院副院长赖鸿东大校率领的越南人民海军工作代表团抵达芽庄港，圆满结束了2026年远洋航行训练和国防外交之旅。



·6月8日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席阮氏明怀在河内会见了中国全国政协副主席咸辉。 全文

越南祖国阵线中央委员会主席阮氏明怀与中国全国政协副主席咸辉。图自越通社

·据越通社驻老挝记者报道，越南广宁省与老挝北部沙耶武里省、琅勃拉邦省和华潘省日前在沙耶武里省举行了2022—2026年五年合作工作总结暨2026—2030年合作方向部署会议。



·越共中央总书记、国家主席苏林6月8日在关于总结有关越南海洋经济可持续发展战略的第36-NQ/TW号决议的中央指导委员会常务会议上强调，必须明确“21世纪海洋强国形态”。提出的问题不仅是要加大海洋资源开发力度，更重要的是要以更加智慧、更加绿色、更加可持续的方式推动海洋经济发展，使海洋真正成为国家的生存空间、主权空间和战略发展空间。



·越通社驻老挝记者报道，6月8日，老挝人民革命党中央机关报——《人民报》（Pasaxon）、老挝国家通讯社（KPL）、老挝国家广播电台、《万象时报》（Vientiane Times）、《公安报》（Lao Security News）、《老挝发展报》（Laophattana News）等老挝主流媒体纷纷刊发文章，其中强调老越两国正不断加强和深化双方合作关系。



·据越通社驻东南亚记者报道，越南驻菲律宾大使馆刚发布通知称，尚未收到有关越南人在菲律宾棉兰老岛强烈地震中伤亡的信息。该地区居住的越南人不多。目前大使馆仍在密切关注形势，并随时准备在必要时进行领事保护与协助工作。（完）