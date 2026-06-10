☕️越通社新闻下午茶（2026.6.10）

越共中央总书记、国家主席苏林6月10日在河内亲切会见参加越南电视台“善举”节目的100位代表。图自越通社

越通社河内——值此胡志明主席发出爱国竞赛号召78周年之际，越共中央总书记、国家主席苏林6月10日在河内亲切会见了越南电视台“善举”节目的100位代表。全文



·6月10日，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部部长潘文江大将在河内礼节性会见了正在访越的美国副国务卿克里斯托弗·兰道。全文



·6月10日上午，越南国会副主席阮尹英会见了赴越出席2026年东盟未来论坛（AFF 2026）的东盟议会联盟大会（AIPA）秘书长切姆·维迪亚。



·越南常驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使近日出席国际劳工组织（ILO）第114届国际劳工大会（ILC114）全体会议并发表讲话。 全文



·在世界快速变化的背景下，越南正面临大力革新的要求，以抓住新的发展机遇。每一项重大主张、政策都必须顺应时代要求，但同时仍需源于生活实际和人民的正当愿望。事实证明，近期“倾听民意”决策的力量已经并正在凝聚共识和信任，让党和国家与人民一起朝着更远大目标、更长远愿景迈进。而这一共识和信任也正是对近期关于党和国家“倾听民意”方针的一切捏造、歪曲和否定论调的有力驳斥。 全文

·自2026年7月1日起，岘港市将在全市93个乡、坊和特区全面开展全民免费定期健康检查和疾病筛查计划。这是该市推进基层医疗体系建设、提升全民健康水平的重要举措，旨在及早发现疾病风险和非传染性疾病，建立覆盖全体居民的健康数据库，为医疗卫生管理和公共政策制定提供科学依据。 全文

岘港市7月1日起在93个乡坊和特区启动全民免费健康体检 图自Vietnam+

·越南提出的此次论坛将要讨论的关于东盟的团结自强的主张是符合东盟各国利益的。这是北京外国语大学东南亚研究中心主任米良教授在2026年东盟未来论坛（AFF）在河内举办前夕接受越通社驻京记者的采访时如是强调。 全文



·在全球地缘政治格局复杂演变、不确定性加剧的背景下，2026年东盟未来论坛在河内举行，引发国际社会广泛关注。以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题，本届论坛不仅是一场多边会议，更彰显了越南日益增强的战略引领作用与国际责任担当。马来西亚泰莱大学国际关系高级讲师朱莉娅·罗克尼法德博士在接受越通社采访时指出，大国博弈加剧、供应链与经济碎片化风险上升，正对东南亚稳定构成直接威胁。



·越通社驻法国记者报道，法国权威航海与海洋旅游媒体《费加罗航海》（Figaro Nautisme）近日刊文评价，凭借稳定的风力条件、宜人的气候与独特的风光，林同省美奈（Mũi Né）正逐步成为亚洲最具吸引力的风筝冲浪胜地，每年吸引着大批国际游客与专业运动员纷至沓来。



·6月9日下午，胡志明市司令部举行会议，公布成立烈士遗骸搜寻与归葬力量的决定，并向参与“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定500个昼夜行动”（以下简称500个昼夜行动）的人员队伍交付任务。500个昼夜行动行动由国家烈士遗骸搜寻、归葬及身份鉴定指导委员会（515指导委员会）发起。



胡志明市司令部举行会议，公布成立烈士遗骸搜寻与归葬力量的决定。图片来源：越通社

·正在中国台湾地区举行的2026年东南亚射击锦标赛6月9日再传捷报。越南射击队在10米气步枪混合团体项目中夺得金牌，这是本届赛事中越南队获得的第6枚金牌。由黎氏梦泉和阮成南组成的越南组合在资格赛中顺利晋级，并在决赛中发挥出色，以497.8环的成绩夺得冠军。 全文

·2026越南高端饮品体验展（Premium Beverage Experience Vietnam 2026将于6月25日至26日举行。该展由越南广告与贸易博览股份公司（VINEXAD）、United Experience公司（由Fiere Italiane SEA与BolognaFiere Group共同成立的合资企业）以及国内外多个企业协会联合举办。 全文



·截至目前，越南已有82家信贷机构发放绿色信贷，绿色信贷余额达到828万亿越盾，2017-2025年期间年均增长率超过20%。这是银行业通过同步实施多项措施推动绿色增长、循环经济和可持续发展的积极成果。（完）