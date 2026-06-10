越通社河内—— 6月10日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正在对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛的东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）。



会见时，苏林认为，此访意义重大，有助于开启越南与东帝汶友好关系更加走深走实的新阶段。他重申，越南将继续支持东帝汶融入并全面、高效地参与东盟的各项合作机制和项目。



东帝汶总理对越南快速、可持续发展的历程深表钦佩，并高度评价越南成功举办第三届东盟未来论坛，为政策制定者、学者、企业和青年参与构建东盟未来几年的愿景提供了平台。



苏林总书记、国家主席重申，越南一向重视并希望加强与东帝汶的友好与多领域合作关系；支持东帝汶的独立、和平、繁荣发展以及融入地区和国际社会。他高度评价凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒与越南政府总理黎明兴的会谈成果，并相信此访所达成的各项成果将为推动双边合作关系更加深入、务实发展奠定重要基础。



谈及未来的合作方向，苏林建议两国继续巩固政治关系，加强各层级互访与民间交流，促进越南共产党与东帝汶全国重建大会党（CNRT）的关系，分享党建、国家治理与发展的经验。



越共中央总书记、国家主席苏林会见东帝汶总理古斯芒。图自越通社

越共中央总书记、国家主席同时建议双方深化国防安全合作，共同应对传统与非传统安全挑战；在石油、采矿、农业、电信、数字化转型和人力资源培训等极具潜力的领域扩大经济、贸易与投资的合作；同时，根据《互免持普通护照人员签证协定》和《教育合作谅解备忘录》等新签署的合作文件，进一步加强教育培训、旅游和民间交流的合作。



东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒希望双方尽早召开双边合作委员会首次会议，探讨各合作计划和领域。



两位领导人一致同意继续在东盟、联合国以及地区和国际多边论坛中保持密切协调与配合；共同为巩固东盟内部团结、发挥东盟中心地位做出积极贡献，共同维持东南亚地区的和平、稳定、合作与发展环境，高举国际法旗帜，其中包括1982年《联合国海洋法公约》。（完）

进一步拓展越南与东帝汶务实合作 应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。