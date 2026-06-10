加强越柬议会合作走向深入

越通社河内——6月10日中午，越南国会副主席阮尹英在河内会见了前来出席2026年东盟未来论坛的柬埔寨国会外交、国际合作、宣传与新闻委员会主席索斯·亚拉（Suos Yara）。



阮尹英在会上强调越南国会与柬埔寨国会和参议院的合作关系日益深入务实。



阮尹英建议两国国会各专门委员会继续加强代表团互访，分享立法、监督和国家重大问题决策方面的经验；配合监督有效落实高层协议；同时继续在各地区和国际议会论坛上密切配合、相互支持。



阮尹英强调，阮尹英强调，过去六十年的历史已经证明，越柬友谊是两国人民共同拥有的宝贵财富。当今一代的责任是继续维护、发扬并将这些美好价值传递给年轻一代，以确保两国关系在未来可持续、实质和有效发展。



阮尹英强调，越南一贯重视并将巩固与柬埔寨的睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定关系置于优先地位，认为柬埔寨的稳定和繁荣发展也是越南的重要利益。



索斯·亚拉在会上高度评价越南的社会经济发展成就，同时相信越南将实现到2030年成为中等偏上收入的现代工业化国家、2045年迈入高收入发达国家的目标。



索斯·亚拉强调，柬埔寨和越南拥有悠久的团结传统，并决心一代代地发展这种可持续的关系。在世界政治经济形势复杂演变的背景下，加强柬越老三国之间的信任与合作至关重要。



索斯·亚拉表示，近年来两国国会通过频繁开展各级特别是高级别代表团互访，关系不断发展，希望双方继续在国际和地区议会论坛上相互支持，共同实现两国人民对和平、稳定与发展的期待。（完）



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