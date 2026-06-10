越南政府副总理黎进珠会见日本众议院议长森英介

越通社东京——在访问日本并出席于东京举行的第31届“亚洲的未来”国际论坛框架内，越南政府副总理黎进珠于6月10日会见了日本众议院议长森英介。



黎进珠对越日全面战略伙伴关系以及两国国会间的紧密合作关系日益向好、务实发展表示高兴；高度评价日本继续是越南最重要的经济合作伙伴，是对越南提供官方发展援助和劳务合作的第一大伙伴、第三大投资来源国、第四大贸易和旅游伙伴。



黎进珠转达了越南国会主席陈青敏对森英介议长的亲切问候和尽早访越的邀请；重申越南始终将日本视为最重要的合作伙伴之一，是真诚、值得信赖的朋友，在新时代征程中与日本携手同行。



越南政府副总理黎进珠向日本众议院议长森英介赠送纪念礼物。图自baochinhphu.vn



黎进珠建议两国继续巩固政治互信，保持高层接触交流；发挥立法机构的作用，为有效落实已达成的高层协议创造条件；加强高质量人力资源开发、地方合作和民间交流。



森英介表示支持黎进珠提出的建议；承诺将努力推动越日全面战略伙伴关系，特别是在司法合作和完善体制方面的合作。



森英介议长认为，除了推动高层交往外，促进地方交流、民间交流是巩固越日友好合作关系可持续性的重要因素。在高度评价越南社群为日本经济社会发展所做贡献的同时，森英介议长强调，日本将为在日越南人群体营造平等、便利的环境，创造幸福生活。（完）