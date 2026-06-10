俄罗斯学者高度评价越南对解决东海问题所做的努力

越通社莫斯科——越通社驻俄罗斯记者报道，俄罗斯科学院社会科学信息研究所（INION RAS）6月8日举办题为“保障东海和平与安全的国家间合作法律与制度机制”的国际圆桌研讨会。本次研讨会汇聚了来自俄罗斯、越南以及部分东南亚国家的知名学者、国际法专家和青年研究人员一同与会。



俄罗斯知名学者在会上做了关于东海问题的15份专题报告，其中普遍认为，东海是一个具有重要战略意义的地缘政治空间，维护该地区的安全、稳定以及航行自由，不仅关系到地区和平与发展，也将直接影响全球安全架构和世界经济运行。



与会学者强调，坚定支持以包括外交和法律程序在内的和平方式解决东海争端，不适用武力或以武力相威胁，严格遵守国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）；维护地区和平与稳定，保障东海航行和飞越自由，严守海洋法治原则等。

与会学者对东盟在当前地区事务中的核心作用给予肯定，同时强调，东盟继续在维护战略平衡、管控冲突以及通过次区域合作机制推进预防性外交等方面发挥核心作用。

在当前形势下，与会学者呼吁有关各方尽快推动《东海各方行为宣言》（DOC）向具有法律约束力、切实有效、富有实质意义且协调一致的《东海行为准则》（COC）转化，确保符合1982年《联合国海洋法公约》的原则。



在此基础上，与会学者通过了一项联合建议，呼吁东海沿岸国家始终坚持运用UNCLOS中所规定的争端解决机制，作为和平协调和划定海洋空间的重要工具。与此同时，各相关方应建立客观的监督机制，并公开海上国际法违反行为，以防止单边破坏行动。



多位学者在报告中高度评价越南为寻求东海问题解决方案所作出的不懈努力。研讨会主席伊琳娜·乌姆诺娃（Irina Umnova）教授指出，在当前地区局势持续紧张的背景下，越南一直积极利用现有的双边和多边外交渠道，努力凝聚共识，为妥善解决地区问题营造积极、有利的环境。



伊琳娜·乌姆诺娃强调，越俄于2024年6月20日发表的《关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》，对于东海问题具有十分重要的政治意义。文件中明确指出，俄罗斯和越南将共同维护海上安全、航行与飞越自由以及贸易畅通无阻；主张在双边关系中保持适度克制，不适用武力或以武力相威胁，根据包括《联合国宪章》、UNCLOS、国际民航组织(ICAO)、国际海事组织(IMO)在内的国际法原则和准则通过和平方式解决有关各方之间的争端。



伊琳娜·乌姆诺娃指出，越南和俄罗斯均支持全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），并欢迎各方加快达成务实高效的《东海行为准则》（COC）。越南和俄罗斯支持进一步加强东盟在亚太地区国家间关系体系中的核心作用，包括积极推崇《东南亚友好合作条约》（TAC）的价值观和基本原则。（完）

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