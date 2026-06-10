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越南与伊朗推动信息通信、人工智能和纳米技术领域科技合作

越南驻伊朗大使阮良玉近日与伊朗信息通信技术部领导及该国多家顶尖研究机构负责人举行工作会谈，旨在推动两国在信息通信、人工智能（AI）和纳米技术等领域的科技合作。

越南驻伊朗大使阮良玉与伊朗信息与通信技术研究院（ICT Research Institute）举行工作会谈。图片来源：越通社
越南驻伊朗大使阮良玉与伊朗信息与通信技术研究院（ICT Research Institute）举行工作会谈。图片来源：越通社

越通社河内——据越通社驻中东记者报道，越南驻伊朗大使阮良玉近日与伊朗信息通信技术部领导及该国多家顶尖研究机构负责人举行工作会谈，旨在推动两国在信息通信、人工智能（AI）和纳米技术等领域的科技合作。

阮良玉大使礼节性拜会了伊朗信息通信技术部长萨塔尔·哈谢米（Sattar Hashemi）并进行工作会谈。双方就加强科技和信息通信领域合作、顺应数字化转型和知识经济发展的趋势交换了意见。哈谢米强调，伊朗是海湾地区数字生态系统中具有重要影响力的国家之一，并愿与本地区各国开展人工智能合作项目。

哈谢米表示，伊朗电信运营商以及Snapp!、Digikala等大型数字服务平台均拥有超过3000万用户，形成了丰富的数据资源，而数据正是人工智能应用发展的关键要素。他还指出，尽管面临制裁措施，伊朗仍建立起了适应能力较强的金融科技（Fintech）生态体系，并持续保持创新发展势头。

阮良玉大使还访问了伊朗信息通信技术研究院（ICT Institute）——该国数字技术领域的重要科研机构之一。双方就人工智能、网络安全、信息技术、量子技术和电信等领域的合作前景进行了交流。

在与ICT研究院院长穆罕默德·侯赛因·谢赫希（Mohammad-Hossein Sheikhi）会谈时，双方强调有必要签署合作谅解备忘录，以促进专家交流、经验分享以及两国科研中心之间的联系与合作。阮良玉表示，增进双方对彼此优势和发展潜力的了解，特别是在人工智能和信息技术领域，将为未来扩大合作奠定良好基础。越南驻伊朗大使馆愿积极发挥桥梁作用，推动越南科研机构、高校和科技企业与伊朗合作伙伴建立联系。

谢赫希介绍了ICT研究院的突出科研实力，并表示希望加强与越南相关研究机构和科研中心的科技合作与联合研究。

在推动科技合作的系列活动框架内，阮良玉大使还与伊朗信息通信技术部国际合作与出口发展司司长哈吉·宰诺拉贝迪尼（M. Haji Zeinolabedini）举行工作会谈，就两国在高科技和创新领域的合作机遇交换意见。

目前，伊朗被认为是发展中国家中在人工智能和网络安全领域具有较强实力的国家之一，其部分技术和产品已具备国际市场竞争力。伊朗政府官员也多次表示愿扩大国际人工智能合作，并将其视为推动未来数字经济发展的重要动力之一。

阮良玉大使此次开展的系列活动为加强越南与伊朗在科学技术和数字化转型领域的合作开辟了新前景，同时也有助于推动两国政府管理机构、科研院所和科技企业之间的互联互通与合作。（完）

越通社
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