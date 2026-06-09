21世纪海洋强国的形态

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林6月8日在关于总结有关越南海洋经济可持续发展战略的第36-NQ/TW号决议的中央指导委员会常务会议上强调，必须明确“21世纪海洋强国形态”。提出的问题不仅是要加大海洋资源开发力度，更重要的是要以更加智慧、更加绿色、更加可持续的方式推动海洋经济发展，使海洋真正成为国家的生存空间、主权空间和战略发展空间。



从海洋资源优势到海洋强国思维



越南是一个海洋国家。这不仅体现在地理特征上，更在民族建国卫国的历史进程和文化传统中得到充分印证。东海对越南具有十分重要的地缘战略、政治、经济和自然意义。自古以来，越南先辈依托海洋拓展贸易往来、吸收外来文明、维护国家主权、守护疆域安全，并孕育出一代又一代兼具开阔胸襟与坚韧品格的沿海居民。



从这一历史纵深来看，苏林关于必须明确21世纪海洋强国形态的指示具有十分重要的意义。这并非一种形象化的表述，而是一项战略性要求。因为，一个海洋强国不能仅仅以海岸线长度、港口数量、水产品捕捞产量或滨海旅游收入来衡量。海洋强国首先应当是一个具有海洋视野、拥有海洋治理能力、海洋科技实力、绿色海洋经济、充满活力的海洋文化、生计得到保障的海洋居以及坚实稳固的海上国防与安全格局的国家。



事实表明，越南在发展海洋经济、保障国防安全、促进对外关系与国际合作以及提高沿海地区居民生活水平等方面取得了许多重要成果。然而，迄今为止，越南仍未充分发挥和利用海洋所蕴含的潜力及战略优势来助推国家发展。

广宁省工业化虾养殖模式。图自越通社

从世界各国的发展经验来看，海洋不仅是一个国家的“门面”，更是国家走向世界的重要窗口，是提升国际竞争力、拓展生存空间以及在新的发展格局中确立自身地位的重要依托。



因此，当前最重要的是要实现从“开发海洋”的思维向“构建海洋发展空间”的思维转变。若把海洋视为资源开发的场所，就容易陷入短期化、分散化和局部化的发展路径，甚至以牺牲生态环境为代价换取经济增长。然而，若将海洋视为一个综合性的发展空间，就会看到其中不仅蕴含着经济价值，还涵盖文化、环境、科技、国防、安全、对外合作以及数百万沿海居民的生计等多个维度。

在这种视角下，每一个沿海经济区、每一座海洋城市、每一个深水港、每一片渔场以及每一座岛屿，都应当被纳入总体规划、长远发展愿景、可持续发展价值体系之中。



21世纪海洋强国形态至少应具备五个基本特征。首先，拥有绿色、现代化、高生产率、高附加值的海洋经济。其二，拥有得到有效保护和持续修复的海洋生态系统，将生态环境不再视为发展的附属因素，而是作为发展的根本基础。其三，构建以价值链为导向的海洋城市、港口、物流、可再生能源、海洋旅游以及高科技水产养殖等领域。其四，建立以数据、数字化转型、海洋数字地图、人工智能及预测预警能力为基础的海洋治理模式，充分运用。其五，形成富有活力的海洋文化，其中沿海居民不仅是政策受益者，更是开发海洋、守护海洋和靠海致富的主体力量。



蓝色海洋经济、净零排放与对海洋负责的文化



蓝色海洋经济是不可逆转的发展趋势，其基础必须建立在保护生态系统、生物多样性以及减少环境影响之上；同时，发展可再生海洋能源、高科技水产养殖、可持续和智慧型海洋旅游等具有高附加值创造能力的产业。

蓝色海洋经济首先必须通过培育新的支柱产业来加以具体落实。讨论文件建议制定国家海上风电发展战略，通过特殊路线图和政策机制吸引投资，推动技术转让并促进配套产业发展；将海上风电视为不仅保障能源安全、实现净零排放（Net Zero）目标的重要力量，更是塑造新增长极的重要引擎。这一思路具有十分重要的启示意义。海洋带给我们的不仅是渔业资源、油气资源、海滩或海上航运通道；海洋还能够为我们提供清洁能源、新兴产业、新的就业机会、新技术，以及在全球绿色价值链中的新地位。

与此同时，水产养殖业也需要加快实现从依赖自然资源开发向可持续发展的转型，大力应用循环技术，减少环境污染，打造符合国际标准的“绿色”水产品品牌。海洋旅游业则应朝着生态化、社区化和智慧化方向发展，将旅游开发与环境保护、海洋文化传承有机结合起来。



另一个重点是，将海洋经济发展与实现净零排放（Net Zero）目标紧密结合起来。所有海洋经济活动都应以减少碳排放为导向，推动海运和港口服务绿色化转型；支持船舶使用清洁燃料，建设绿色港口，推广节能减排技术的应用等。



特别是，应当充分认识红树林、海草床和珊瑚礁等蓝色碳汇的重要作用。这些都是极其高效的自然碳汇系统，应制定专项政策加以保护、修复和扩大其面积，同时开展相关研究，将其纳入国家碳核算体系之中。

21世纪的海洋强国必须懂得依靠海洋创造财富而不透支海洋资源的国家，懂得开发利用海洋而不以破坏性方式耗尽海洋资源，懂得建设现代海洋城市而不抹去渔村记忆，懂得在发展港口、物流、能源与旅游产业的同时仍然保护红树林、珊瑚礁、沙洲、海洋节庆以及海洋社区居民。海洋不仅是资源，更是生存空间，是主权所在，是文化根基，也是未来发展的关键所在。

（完）

