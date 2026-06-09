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黎明兴总理：东盟必须成为塑造新时代新规则的重要参与者

6月9日上午，以“共同塑造未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）在河内隆重开幕。越南政府总理黎明兴出席并发表重要讲话，强调东盟不仅要适应全球发展趋势，更要积极参与塑造新时代的规则与标准。

越南政府总理黎明兴出席并发表重要讲话 图自越通社
越南政府总理黎明兴出席并发表重要讲话 图自越通社

越通社河内——6月9日上午，以“共同塑造未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）在河内隆重开幕。越南政府总理黎明兴出席并发表重要讲话，强调东盟不仅要适应全球发展趋势，更要积极参与塑造新时代的规则与标准。


东盟未来论坛由越南于2023年东盟峰会上倡议发起。历经两届举办，论坛的多项理念和建议已被纳入东盟峰会相关文件。这表明，东盟未来论坛不仅是学术交流的平台，更是对东盟各项正式进程的有力补充，在塑造东盟未来发展、推动东盟与伙伴国之间合作方面发挥着切实作用。

2026年论坛恰逢东盟启动《东盟共同体2045愿景》之际举行，也是越南在成功召开越共十四大、举行第十六届国会及各级人民议会选举后主办的首场高级别多边外交活动。 本届论坛吸引600余名代表现场参会，包括东盟国家和伙伴国高级领导人、部长级官员、国际和地区组织负责人、研究机构、企业及地方代表。开幕式上，老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨总理洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军、东帝汶总理夏纳纳·古斯芒以及东盟秘书长高金洪等出席。

越南政府总理黎明兴在开幕式上表示，东盟正处于发展进程中的关键转折期，全球经济、科技及力量格局的基础性规则正在被重新定义和塑造。

黎明兴指出，近60年来，东盟最大的成功不仅在于拥有近7亿人口和世界最具活力增长中心之一的地位，更在于能够超越差异、建立互信、深化合作，形成一个团结、自强、包容多样性的共同体。

他表示，如果过去六十年是塑造东盟身份认同的历程，那么未来几十年则是塑造东盟未来的关键阶段。当前，技术正在重塑竞争力，人工智能正在重塑生产力，数据正在重塑权力格局，绿色转型正在重塑发展模式。

黎明兴强调，在这一背景下，优势不仅属于资源丰富的国家，更属于能够参与制定新规则和新标准的国家与地区。因此，东盟不仅要接受全球趋势，更必须成为塑造这些趋势的积极力量。

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老挝总理宋赛·西潘敦、柬埔寨总理洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉军、东帝汶总理夏纳纳·古斯芒以及东盟秘书长高金洪出席会议。图自越通社

黎明兴认为，为实现这一愿景，东盟需继续弘扬团结、自强、在多样性中求统一等一贯价值，同时采取更具创造性的做法：在价值观上谋求共识，在行动上勇于作为；在原则上坚定不移，在方式上守正创新；在特色上保持不变，在变革中主动把握时代机遇。

为实现这一目标，黎明兴提出东盟应朝着三大战略方向迈进：

第一，东盟不仅要参与全球趋势，更要参与塑造全球趋势。

在世界日益碎片化、竞争加剧的背景下，东盟应在构建新规则、新规范和新合作架构方面发出更强声音，成为对话中心、合作枢纽和信任支点，为地区乃至世界和平稳定与发展作出贡献。

第二，东盟不仅是制造中心，更应成为创新中心。

他指出，数字时代的未来属于创新型经济体。东盟不仅要成为技术消费市场，更要成为技术创造高地；不仅是全球供应链经过之地，更应成为价值链形成之地。因此，东盟需加大对科技创新、数字经济和高素质人才培养的投入，建设具有东盟特色的科技与数字生态体系, 同时为世界共同规则的形成作出积极贡献。

第三，东盟不仅是国家共同体，更应成为真正属于人民的共同体。

黎明兴强调，发展的最终目标不是经济增长数字，而是提高人民生活质量。创新若扩大差距，就不是真正进步；增长若缺乏包容性，也难以持续。衡量东盟成功的标准，不仅是GDP规模，更包括青年发展机会、妇女作用发挥、弱势群体保障以及民众对东盟共同体的认同感。

黎明兴表示，近60年来，东盟向世界证明了差异不会导致分裂，统一不会消除多样性，一体化不会丧失自身特色。未来几十年，东盟还应继续证明，一个团结、自强的共同体完全有能力为塑造地区和世界的和平、合作与发展贡献力量。

他强调，越南的未来与东盟的未来紧密相连。越南将继续与东盟同行，以开创未来的愿景推动建设一个和平、稳定、繁荣的地区。 （完）

2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕。投资越通社

2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕

6月9日上午，2026年东盟未来论坛（AFF）在河内正式开幕，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。这是越南第三次主办这一重要论坛。论坛于6月9日至10日举行，是重要的多边外交活动，再次彰显了越南在推动区域合作中的积极主动和负责任作用。

越通社
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