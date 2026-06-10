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东盟与对话伙伴系列高官会：重申东盟及其引领各种机制对促进区域对话和树立互信的核心地位

6月8日至9日，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江一行在菲律宾马尼拉出席了东盟高官会（ASEAN SOM）、东盟与中日韩高官会（ASEAN+3 SOM）、东盟地区论坛（ARF）及东亚峰会（EAS）。该系列会议均为东盟一年里的重要高官会，来自东盟11国和17个对话伙伴的代表与会。

与会代表合影。外交部供图
与会代表合影。外交部供图

越通社马尼拉——6月8日至9日，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江一行在菲律宾马尼拉出席了东盟高官会（ASEAN SOM）、东盟与中日韩高官会（ASEAN+3 SOM）、东盟地区论坛（ARF）及东亚峰会（EAS）。该系列会议均为东盟一年里的重要高官会，来自东盟11国和17个对话伙伴的代表与会。

会上，各国代表就世界和地区形势进行了深入讨论。在国际环境复杂多变的背景下，各国均强调国际法、《联合国宪章》和多边组织的重要性，一致同意通过加强对话来管控分歧，携手应对各种全球性挑战。

值得注意的是，各国强调，东盟及其引领的各项机制在尊重共同原则与行为规范基础上推动对话、促进合作与建立互信方面仍发挥着关键作用。

在东盟框架内，各国一致同意继续努力有效落实《东盟共同体愿景2045》，以及2026年东盟轮值主席年所明确的优先事项，切实履行第48届东盟峰会上所达成的各项承诺与协议。

东盟各国与中国、日本、韩国重申，东盟与中日韩（ASEAN+3）合作是推动东亚合作发展的主要平台。各方一致同意进一步深化经贸、投资、金融、能源安全、粮食安全以及民间交流等领域的合作，从而提升地区韧性，更好应对外部冲击与危机。

在东亚峰会（EAS）框架内，东盟各国及对话伙伴均强调，应进一步发挥EAS作为领导人层级对话平台的作用，就地区战略性议题进行讨论，从而助力建立互信、缩小分歧，加强合作共同应对能源安全、网络犯罪、自然灾害和气候变化等共同挑战。

关于东盟地区论坛（ARF），各国重申ARF继续扮演地区政治安全对话与合作首要平台的作用。在国际和地区格局发生深刻变化的背景下，各方一致认为，ARF应进一步提升运行效率，从而为树立互信，加强对话与合作，共同应对新兴安全挑战做出切实贡献。各方高级官员就ARF新阶段行动计划草案达成了共识。

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越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江。外交部供图

面对错综复杂的国际和地区形势，各国应通过充分发挥东盟的核心地位以及由东盟引领的各项机制作用推动对话，遵守国际法、《联合国宪章》与《东盟宪章》，增强互信，共同应对各类共同挑战等。

越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江


关于东盟，邓黄江建议各国有力有效抓好既定优先事项和承诺落实，其中包括由政府总理黎明兴在第48届东盟峰会上提出的中东危机应对战略框架。在对外关系方面，邓黄江建议东盟采取战略性方法，一方面深化现有伙伴关系，另一方面在最大程度符合东盟需求与利益的基础上积极拓展新的合作关系。

邓黄江强调，东盟与中日韩（ASEAN+3）合作日益密切，并建议东盟与中日韩加强合作共同应对当前各类挑战与不确定性，特别是携手维护地区经济与金融稳定、能源安全及粮食安全。关于东亚峰会（EAS），他建议各国继续充分发挥EAS在推动地区战略性议题高层对话方面的作用与价值，从而巩固互信、缩小分歧，避免本地区成为大国战略竞争场域，同时加强拥有共同利益领域的合作。关于东盟地区论坛（ARF），邓黄江对各国完成ARF新行动计划表示欢迎，建议各国继续优先推进信任建设，加强预防性外交。

关于国际和地区问题，邓黄江强调，须通过合作维护和平与稳定，尊重国际法和《联合国宪章》，不使用武力或威胁使用武力，以和平方式解决争端。邓黄江指出，维护东海和平、安全、航行与飞越自由与安全是各方的共同利益与共同责任，并呼吁有关国家继续支持东盟在东海问题上的立场与努力。他重申，越南将继续与东盟各国及中国一道，全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），努力尽早达成务实有效、符合国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的“东海行为准则”（COC）。

值此机会，邓黄江还与部分国家代表团团长举行会晤，就双边合作及其在东盟各场论坛上的协调配合进行讨论。（完）

越通社
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