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越南工贸部建议墨菲石油集团扩大在越投资

越南工贸部部长黎孟雄近日与美国墨菲石油公司董事长兼首席执行官埃里克·汉布利举行工作会谈，建议该集团扩大在越南的油气投资。

越南工贸部长黎孟雄、美国墨菲石油公司董事长兼首席执行官埃里克·汉布利与各代表一同出席会议。图：moit.gov.vn
越南工贸部长黎孟雄、美国墨菲石油公司董事长兼首席执行官埃里克·汉布利与各代表一同出席会议。图：moit.gov.vn



越通社河内——越南工贸部部长黎孟雄近日与美国墨菲石油公司董事长兼首席执行官埃里克·汉布利举行工作会谈，建议该集团扩大在越南的油气投资。

墨菲石油集团是美国全球性能源企业，在油气勘探与开采领域拥有超过100年经验，业务遍及北美、东南亚、非洲等重点地区。该集团自2012年起在越南开展业务，目前参与并运营多个重要油气合同项目，包括“金骆驼”和“金海狮”等油气田。这些项目有望为越南未来提供更多油气资源，助力保障国家能源安全。

黎孟雄高度评价墨菲石油多年来在越南油气勘探、开发中的贡献，建议该集团作为运营方与各方密切配合，推进已签署油气合同项下的各项工作，特别是15-1/05和15-2/17区块项目，确保高质量、高效率并按计划实施。

黎孟雄建议墨菲石油研究扩大在越投资，签署新的油气合同，强调相关合作须确保投资效益、兼顾各方利益，并严格遵守越南法律法规。

汉布利介绍了墨菲石油的全球发展战略，表示越南将继续是集团的重要合作伙伴。他感谢越南政府及工贸部多年来为集团在越油气业务提供的支持，并提出若干有关油气开采的建议。

黎孟雄回应称，工贸部将按照法律法规研究审议相关建议，为墨菲石油在越业务创造最有利条件。（完）


越通社
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