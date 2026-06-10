2026年东盟未来论坛：越南促进讨论区域合作方向的平台

越通社北京 ——越南提出的此次论坛将要讨论的关于东盟的团结自强的主张是符合东盟各国利益的。这是北京外国语大学东南亚研究中心主任米良教授在2026年东盟未来论坛（AFF）在河内举办前夕接受越通社驻京记者的采访时如是强调。



米良教授表示，全体会议将围绕‌东盟韧性与团结自强‌展开核心讨论，论坛整体定位是东盟现有正式机制的补充开放对话平台，聚焦以人民为中心的东盟共同体建设，在全球不确定性背景下推动区域转向新增长模式，保障所有民众的利益和韧性，不让任何群体掉队。“团结自强”也是东盟具有凝聚力的最重要的原因。



关于预防冲突，中国学者指出，这是本次会议的三大核心议题之一，该议题的讨论旨在维护区域和平稳定，为东盟发展营造安全的内部环境。他认为，东盟各国之间的关系总体而言基本上是和谐的。今后，东盟需要采取措施，通过斡旋、调停等办法积极处理差异，为东盟各国的发展创造和平稳定的环境。



关于人工智能与AI 技术，米良教授表示，这是东盟未来发展的最关键领域，是此次论坛最具未来眼光的议题。如何推动AI技术赋能区域发展，同时协同应对治理、伦理、网络安全等层面的共同挑战，有许多问题需要讨论。



谈到越南连续第三次举办2026年东盟未来论坛时，北京外国语大学东南亚研究中心主任强调，东盟未来论坛是越南主导的一个论坛，连续举办该论坛表明越南有意愿为东盟的发展提供更多的公共产品，做出更多的贡献。



越南主办东盟未来论坛表明越南在东盟的影响力在不断扩大，同时也表明越南在地区和国际上的地位在不断提高。此前两届论坛的成功，以及来自东盟成员国及中国等区域内国家高级官员的参与，都证明了这一点，显示了越南日益增强的外交影响力。



米良教授相信，在今后“东盟未来论坛”在东盟的事务中会发挥越来越重要的作用，成为东盟发展的重要平台。（完）

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