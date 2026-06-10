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东盟未来论坛2026：越南的战略远见

在全球地缘政治格局复杂演变、不确定性加剧的背景下，2026年东盟未来论坛在河内举行，引发国际社会广泛关注。以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题，本届论坛不仅是一场多边会议，更彰显了越南日益增强的战略引领作用与国际责任担当。

马来西亚泰莱大学国际关系高级讲师朱莉娅·罗克尼法德博士f接受越通社记者的采访 图自越通社
马来西亚泰莱大学国际关系高级讲师朱莉娅·罗克尼法德博士f接受越通社记者的采访 图自越通社



越通社河内——在全球地缘政治格局复杂演变、不确定性加剧的背景下，2026年东盟未来论坛在河内举行，引发国际社会广泛关注。以“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”为主题，本届论坛不仅是一场多边会议，更彰显了越南日益增强的战略引领作用与国际责任担当。

马来西亚泰莱大学国际关系高级讲师朱莉娅·罗克尼法德博士在接受越通社采访时指出，大国博弈加剧、供应链与经济碎片化风险上升，正对东南亚稳定构成直接威胁。在此背景下，论坛主题犹如一个“稳定支点”，有助于东盟成员国重聚共识。通过突出和平与繁荣等核心价值，越南有效引导讨论聚焦于东盟的根本目标，传递出“东盟的成功应以人民福祉为衡量标准”的强烈信号，有利于维护区域内部团结。

朱莉娅认为，越南将其面向2030年的外交政策方向与战略愿景深度融入论坛议程。作为一个积极、主动、负责任的成员，越南不仅为东盟共同立场作出贡献，还推动东盟共同应对全球经济长期挑战。论坛聚焦绿色转型、数字经济、人工智能及供应链韧性等时代性议题，展现出长远战略眼光。越南并非被动应对全球变化，而是与东盟一道主动塑造区域未来，致力于将东南亚打造为创新中心与高质量人力资源培育高地。

这位地区问题专家指出，本届论坛的重要成果之一是越南持续推动并提升东盟未来论坛作为具有影响力的“1.5轨对话机制”地位。这是一项战略性举措，旨在弥补区域政策制定过程中的结构性空白。与受外交礼仪和制度框架约束的官方“第一轨”会议不同，“1.5轨机制”灵活整合政府官员与学术界、工商界及社会组织的声音。这一创新使河内成为孕育突破性、务实政策构想的重要“孵化器”，为落实《东盟共同体2045愿景》提供支持，同时推动区域治理更具灵活性和包容性。

朱莉娅强调，成功举办这样一个具有广泛影响力的论坛，不仅提升了越南的国际声誉，也进一步巩固了东盟在处理与外部伙伴关系中的中心地位。越南在国际舞台上的成功，被视为增强整个东盟实力的重要动力。通过在本地区打造高级别战略对话平台，越南帮助东盟掌握自身事务的主动权，确保关于东南亚未来发展的重要讨论基于东盟成员国自主制定的议程展开。

她认为，2026年东盟未来论坛不仅是越南外交的亮点，也为东盟应对未来挑战提供了新思路与新路径。论坛成果有望进一步夯实长期发展愿景的基础，提升东盟在全球地缘政治与经济版图中的地位与影响力。（完）

越通社
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