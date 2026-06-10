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携手破解IUU“黄牌”难题：海上互助组织成为重要力量

在海上执法力量的支持与配合下，岘港市100多个渔业工会、海上团结互助组织及海上国家主权与安全保护组织正发挥日益重要的作用。这些组织不仅为当地创造了可观的海洋经济价值，也成为落实打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）规定的骨干力量，与各级部门共同推动欧盟委员会早日解除对越南渔业的“黄牌”警告。

岘港市边防部队指挥部干部向渔民群众宣传打击非法、不报告、不受管制捕捞相关知识。图自 越通社
岘港市边防部队指挥部干部向渔民群众宣传打击非法、不报告、不受管制捕捞相关知识。图自 越通社

越通社岘港——在海上执法力量的支持与配合下，岘港市100多个渔业工会、海上团结互助组织及海上国家主权与安全保护组织正发挥日益重要的作用。这些组织不仅为当地创造了可观的海洋经济价值，也成为落实打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）规定的骨干力量，与各级部门共同推动欧盟委员会早日解除对越南渔业的“黄牌”警告。

渔民自觉履行承诺

岘港市边防部队指挥部指挥长陈进贤大校表示，岘港拥有漫长海岸线、广阔渔场和4200多艘各类渔船，其中数千艘为远洋作业大型渔船。渔船队伍不仅是发展海洋经济的重要力量，也是维护海洋主权、安全秩序以及落实渔业管理规定的重要力量。目前，全市100多个渔业工会、团结互助组织和海上国家主权与安全保护组织均已签署承诺书，保证不从事IUU捕捞活动，共同为争取早日解除欧盟“黄牌”努力。

维海乡渔船船长阮功成表示，每次出海，渔民都希望所有船只平安丰收、满载而归，同时严格遵守打击非法捕捞相关规定。他说：“只要广大渔民都严格遵守规定，解除IUU‘黄牌’完全可以实现。”

升安乡渔船船长陈廷连介绍，其远洋鱿鱼钓船常年配备45名船员。今年，船主投入超过4亿越盾用于提升船舶功率、添置渔具和现代化设备，并已与边防部队签署承诺书，严格遵守反非法捕捞规定，为解除“黄牌”贡献力量。

多措并举推动可持续渔业发展

为助力解除IUU“黄牌”，岘港市各边防哨所一方面严格落实值班监控制度，对海上作业渔船进行全天候监管，及时发现并预警可能发生的违规行为；另一方面积极开展培训和宣传活动，提高渔民守法意识。通过宣传动员，数百个渔业工会、海上团结互助组织和海上国家主权与安全保护组织已签署承诺书。

岐河港口边防哨所所长黎英翠中校表示，通过持续宣传和动员，辖区内数百名渔民已承诺严格遵守渔业捕捞规定，非法捕捞违规现象基本杜绝。

在加强宣传教育的同时，岘港沿海地区高度重视渔业基础设施建设，以提升渔获生产和销售全过程监管能力。作为岘港市远洋渔船数量最多的地区，山城乡人民委员会主席黄周山表示，当地在帮助渔民获得贷款用于修缮升级船只、购置现代化渔具设备的同时，还获得国家投资，对三光渔港和安和避风港进行升级改造。

黄周山说：“岐河渔港和安和避风港是岘港市重点工程。项目建成后，不仅将为本地及周边各省渔船提供安全避风场所，还将帮助当地政府更加有效地管理渔民每次出海后的渔获产量。这一项目既具有重要经济意义，有助于加强渔业生产管理，也具深刻民生价值，将积极推动岘港朝着解除IUU‘黄牌’目标迈进。”

目前，岘港市渔民正积极配合有关部门，严格落实渔船登记、检验、安装航程监控设备、进港申报渔获产量以及不侵犯外国海域等规定。在100多个渔业工会、海上团结互助组织和海上国家主权与安全保护组织的共同参与下，岘港市正汇聚各方力量，加快实现解除欧盟IUU“黄牌”警告的目标。（完）

庆和省坚定决心与全国一道推动解除IUU“黄牌”警告。图片来源：越通社

多措并举 坚决解除IUU“黄牌”警告

经过八年多持续实施打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）各项措施，越南已取得积极成效，违规行为大幅减少，渔业管理体系不断完善，渔民守法意识显著提升。

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