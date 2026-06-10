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将越英双边贸易金额提升至100亿美元

黎怀忠提议双方配合大力开展经贸与投资促进活动，扩大彼此商品市场，力争实现今年双边贸易额达100亿美元的目标。黎怀忠强调，越南愿为英国企业在越开展长期、稳定、高效投资铺平道路。

双方会见场景。外交部供图
双方会见场景。外交部供图

越通社河内——6月10日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在河内会见了正对越南进行工作访问的英国外交部副大臣西玛·马尔霍特拉(Seema Malhotra)。

黎怀忠对近年来，尤其是自2025年10月两国关系被升级为全面战略伙伴关系以来，双边合作关系取得许多积极进展给予高度评价。他强调，越南始终重视与英国的关系，双方在经贸、投资、金融、科技、教育培训、旅游、绿色转型以及可再生能源等领域拥有广阔合作空间。

黎怀忠提议双方配合大力开展经贸与投资促进活动，扩大彼此商品市场，力争实现今年双边贸易额达100亿美元的目标。黎怀忠强调，越南愿为英国企业在越开展长期、稳定、高效投资铺平道路。

会见中，西玛·马尔霍特拉对越南成功举办东盟未来论坛表示祝贺，高度评价东盟的作用和越南在东盟事务中的地位，感谢越南近年来为推动东盟—英国关系发展做出积极贡献，对越南经济社会发展成就表示印象深刻。

西玛·马尔霍特拉希望推动英越政治外交、移民、经贸、投资、科技、教育培训以及绿色增长等各个领域合作关系走向深入。

西玛·马尔霍特拉透露，英国投资者对越南市场，尤其是能源与绿色转型领域兴趣浓厚。她强调，英国将继续与越南一道推进“公正能源转型伙伴关系”（JETP）落地生根，重点支持完善法律框架，以吸引更多国际私人投资。

双方一致同意高频互动筑牢政治互信根基，推动经贸合作提质升级，深化教育培训合作等。

关于共同关心的地区和国际问题，双方重申继续在多边场合上，特别是在联合国及东盟—英国框架内保持密切协调。双方重视促进对话，维护国际法权威，通过和平方式解决各种争端，维护航行自由以及海上安全，保障能源安全、供应链稳定以及各国的正当权益，从而为各自地区乃至全球的和平、稳定与发展作出贡献等。（完）

越通社
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