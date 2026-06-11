时政

☀️越通社早安咖啡（2026.6.10）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

vnanet-tbt-10a.jpg
苏林要求按照政治局第57号决议的精神推动战略性技术的应用，建设国家资源、环境和气候数据库，发展碳市场。图自越通社

·6月10日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开会议，与政府党委及相关机构就第十一届党中央委员会2013年6月3日关于主动应对气候变化、加强资源管理和环境保护的第24-NQ/TW号决议的落实情况进行总结。阅读全文

·6月10日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正在对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛的东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒。阅读全文

·6月10日下午，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒离开河内，圆满结束应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，自2026年6月7日至10日对越南进行的正式访问并出席第三届东盟未来论坛（AFF）之旅。阅读全文

·6月10日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记、中央政治局和中央书记处第12号检查监督团团长陈锦秀在河内主持会议，通过了关于对中央军委常委会检查结果的报告草案。阅读全文

·6月10日下午，经过两天紧张而富有成效的讨论交流，主题为“塑造共同未来：和平、繁荣、以人为中心”的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）正式落下帷幕。阅读全文

·6月10日下午，越南常务副总理范家足在政府驻地会见了正在访问越南并出席2026年东盟未来论坛的美国副国务卿克里斯托弗·兰道。阅读全文

·6月10日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见了美国副国务卿克里斯托弗·兰道。阅读全文

vnanet-dpmchau.jpg
越南政府副总理黎进珠会见日本外务大臣茂木敏充。图自越通社

·在对日本进行访问并出席在东京举行的第31届“亚洲的未来”国际论坛框架内，越南政府副总理黎进珠于2026年6月10日会见了日本外务大臣茂木敏充。阅读全文

·在访问日本并出席于东京举行的第31届“亚洲的未来”国际论坛框架内，越南政府副总理黎进珠于6月10日会见了日本众议院议长森英介。阅读全文

·越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将6月10日在河内会见了应邀来越出席2026年东盟未来论坛期间前来拜会的东盟秘书长高金洪。阅读全文

·6月10日下午，在担任2024~2027年东盟—新西兰和东盟—英国关系协调国期间，越南举行了东盟—新西兰次区域合作论坛暨纪念东盟与英国建立对话伙伴关系5周年（2021~2026年）的研讨会，旨在促进东盟与新西兰和英国之间的合作。阅读全文

·6月10日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在河内会见了正对越南进行工作访问的英国外交部副大臣西玛·马尔霍特拉。阅读全文

hoi-nghi-som-arf-duoi-10mb.jpg
与会代表合影。外交部供图

·6月8日至9日，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江一行在菲律宾马尼拉出席了东盟高官会（ASEAN SOM）、东盟与中日韩高官会（ASEAN+3 SOM）、东盟地区论坛（ARF）及东亚峰会（EAS）。该系列会议均为东盟一年里的重要高官会，来自东盟11国和17个对话伙伴的代表与会。阅读全文

·6月8日至12日，联合国粮食及农业组织（FAO）理事会第181届会议在意大利罗马总部举行。越南常驻粮农组织代表阮芳英大使率团出席开幕式。阅读全文

·2026年6月10日，2026年东盟未来论坛期间举行三场专题讨论会，重点围绕东盟与美国合作，探索保障能源安全和推进区域绿色转型的解决方案，以及在全球格局深刻调整中确定新发展模式等议题展开讨论。阅读全文

·6月10日中午，越南国会副主席阮尹英在河内会见了前来出席2026年东盟未来论坛的柬埔寨国会外交、国际合作、宣传与新闻委员会主席索斯·亚拉。阅读全文

·6月11日，越南2026年高中毕业考试（高考）首日开考，全国120多万名考生赴考，首日考试科目为语文和数学。阅读全文（完）

越通社
#越通社 #简讯
关注 VietnamPlus

相关新闻

更多

柬埔寨—越南友谊碑工程位于菩萨省，纪念碑高21米，雕塑群高3.2米。图自越通社

柬埔寨菩萨省柬越友谊纪念碑落成

6月10日，位于柬埔寨西北部的菩萨省举行柬越友谊纪念碑落成仪式。这是近年来柬埔寨境内建设、修缮和升级的24座柬越友谊纪念碑中的第19座，旨在表达对两国前辈的崇高敬意与深切感恩，缅怀他们为各自国家独立以及两国和平、发展与繁荣所共同奋斗与牺牲的贡献。

研讨会现场。图自越通社

俄罗斯学者高度评价越南对解决东海问题所做的努力

俄罗斯科学院社会科学信息研究所（INION RAS）6月8日举办题为“保障东海和平与安全的国家间合作法律与制度机制”的国际圆桌研讨会。本次研讨会汇聚了来自俄罗斯、越南以及部分东南亚国家的知名学者、国际法专家和青年研究人员一同与会。

越南政府副总理黎进珠会见日本外务大臣茂木敏充。图自越通社

越南政府副总理黎进珠会见日本外务大臣茂木敏充

茂木敏充强调，日本高度重视越南在落实“自由开放的印度—太平洋”（FOIP）愿景中的作用；高度评价旅居日本各地越南人所做出的积极贡献；并希望促进两国地方合作和民间交流；一致同意加强协调配合，通过加强高层互访、民间交流以及各项经济合作项目来确保将两国领导人所达成的协议落到实处。

纪念东盟与英国建立对话伙伴关系5周年（2021~2026年）的研讨会现场。图自越通社

越南承诺促进东盟与新西兰和英国的合作

6月10日下午，在担任2024~2027年东盟—新西兰和东盟—英国关系协调国期间，越南举行了东盟—新西兰次区域合作论坛暨纪念东盟与英国建立对话伙伴关系5周年（2021~2026年）的研讨会，旨在促进东盟与新西兰和英国之间的合作。

双方会见场景。外交部供图

将越英双边贸易金额提升至100亿美元

黎怀忠提议双方配合大力开展经贸与投资促进活动，扩大彼此商品市场，力争实现今年双边贸易额达100亿美元的目标。黎怀忠强调，越南愿为英国企业在越开展长期、稳定、高效投资铺平道路。

与会代表合影。外交部供图

东盟与对话伙伴系列高官会：重申东盟及其引领各种机制对促进区域对话和树立互信的核心地位

6月8日至9日，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江一行在菲律宾马尼拉出席了东盟高官会（ASEAN SOM）、东盟与中日韩高官会（ASEAN+3 SOM）、东盟地区论坛（ARF）及东亚峰会（EAS）。该系列会议均为东盟一年里的重要高官会，来自东盟11国和17个对话伙伴的代表与会。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记、中央政治局和中央书记处第12号检查监督团团长陈锦秀发表指导性讲话。图自越通社

越共中央政治局、中央书记处检查组通过对中央军委常委会的检查报告草案

陈锦秀指出，中央军委、国防部已及时贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，为推动全军科技创新和数字化转型奠定重要政治、法律基础并提供重要资源保障。许多研究工程和产品具有极高的科学和实践价值，有助于提升国家技术自主能力，推动了国防工业的发展，满足了新形势下保卫祖国的任务要求。

越南国会副主席阮尹英在河内会见柬埔寨国会外交、国际合作、宣传与新闻委员会主席索斯·亚拉。图自越通社

加强越柬议会合作走向深入

6月10日中午，越南国会副主席阮尹英在河内会见了前来出席2026年东盟未来论坛的柬埔寨国会外交、国际合作、宣传与新闻委员会主席索斯·亚拉（Suos Yara）。

潘文江大将会见美国副国务卿克里斯托弗·兰道。图自人民军报

潘文江大将会见美国副国务卿克里斯托弗·兰道

潘文江强调，越南始终视美国为重要伙伴，在两国"致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系"积极发展的基础上，越南希望双方早日完善并签署对等、公平、平衡的贸易协定。