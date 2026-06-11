☀️越通社早安咖啡（2026.6.10）

·6月10日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开会议，与政府党委及相关机构就第十一届党中央委员会2013年6月3日关于主动应对气候变化、加强资源管理和环境保护的第24-NQ/TW号决议的落实情况进行总结。阅读全文
·6月10日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正在对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛的东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒。阅读全文
·6月10日下午，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒离开河内，圆满结束应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，自2026年6月7日至10日对越南进行的正式访问并出席第三届东盟未来论坛（AFF）之旅。阅读全文
·6月10日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记、中央政治局和中央书记处第12号检查监督团团长陈锦秀在河内主持会议，通过了关于对中央军委常委会检查结果的报告草案。阅读全文
·6月10日下午，经过两天紧张而富有成效的讨论交流，主题为“塑造共同未来：和平、繁荣、以人为中心”的2026年东盟未来论坛（AFF 2026）正式落下帷幕。阅读全文
·6月10日下午，越南常务副总理范家足在政府驻地会见了正在访问越南并出席2026年东盟未来论坛的美国副国务卿克里斯托弗·兰道。阅读全文
·6月10日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见了美国副国务卿克里斯托弗·兰道。阅读全文
·在对日本进行访问并出席在东京举行的第31届“亚洲的未来”国际论坛框架内，越南政府副总理黎进珠于2026年6月10日会见了日本外务大臣茂木敏充。阅读全文
·在访问日本并出席于东京举行的第31届“亚洲的未来”国际论坛框架内，越南政府副总理黎进珠于6月10日会见了日本众议院议长森英介。阅读全文
·越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将6月10日在河内会见了应邀来越出席2026年东盟未来论坛期间前来拜会的东盟秘书长高金洪。阅读全文
·6月10日下午，在担任2024~2027年东盟—新西兰和东盟—英国关系协调国期间，越南举行了东盟—新西兰次区域合作论坛暨纪念东盟与英国建立对话伙伴关系5周年（2021~2026年）的研讨会，旨在促进东盟与新西兰和英国之间的合作。阅读全文
·6月10日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在河内会见了正对越南进行工作访问的英国外交部副大臣西玛·马尔霍特拉。阅读全文
·6月8日至9日，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江一行在菲律宾马尼拉出席了东盟高官会（ASEAN SOM）、东盟与中日韩高官会（ASEAN+3 SOM）、东盟地区论坛（ARF）及东亚峰会（EAS）。该系列会议均为东盟一年里的重要高官会，来自东盟11国和17个对话伙伴的代表与会。阅读全文
·6月8日至12日，联合国粮食及农业组织（FAO）理事会第181届会议在意大利罗马总部举行。越南常驻粮农组织代表阮芳英大使率团出席开幕式。阅读全文
·2026年6月10日，2026年东盟未来论坛期间举行三场专题讨论会，重点围绕东盟与美国合作，探索保障能源安全和推进区域绿色转型的解决方案，以及在全球格局深刻调整中确定新发展模式等议题展开讨论。阅读全文
·6月10日中午，越南国会副主席阮尹英在河内会见了前来出席2026年东盟未来论坛的柬埔寨国会外交、国际合作、宣传与新闻委员会主席索斯·亚拉。阅读全文
·6月11日，越南2026年高中毕业考试（高考）首日开考，全国120多万名考生赴考，首日考试科目为语文和数学。阅读全文（完）