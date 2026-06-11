柬埔寨菩萨省柬越友谊纪念碑落成

越通社河内6月10日——6月10日，位于柬埔寨西北部的菩萨省举行柬越友谊纪念碑落成仪式。这是近年来柬埔寨境内建设、修缮和升级的24座柬越友谊纪念碑中的第19座，旨在表达对两国前辈的崇高敬意与深切感恩，缅怀他们为各自国家独立以及两国和平、发展与繁荣所共同奋斗与牺牲的贡献。

据越通社驻柬埔寨记者报道，柬方出席代表包括：柬埔寨国王最高顾问、人民党副主席、祖国团结发展阵线全国理事会主席、柬越友好协会主席梅森安；柬埔寨副首相兼公务员部大臣洪玛尼；人民党中央委员、祖国团结发展阵线全国理事会常务副主席兼秘书长涅姆瓦利以及菩萨省各机关、部门和武装力量代表。越方代表包括：越共中央委员、国防部副部长阮文够上将；越南驻柬大使馆临时代办阮有富以及同塔省越南祖国阵线委员会代表等。

阮文够在仪式上表示，越南与柬埔寨是亲密友好的邻邦，拥有悠久的传统友谊、团结与合作关系。两国人民始终并肩同行、守望相助，共同为民族独立及国家建设与发展事业而奋斗。他强调，柬越友谊纪念碑是两国团结友好关系的象征，是具有重要历史和文化意义的工程，铭记越南志愿军和专家同柬埔寨武装力量及人民一道抗击共同敌人、为两国和平、独立与自由作出的巨大牺牲。

阮文够相信，纪念碑将成为爱国主义传统教育、国际团结精神教育以及两国特殊友谊教育的重要“红色地址”，帮助年轻一代深入了解两国光辉历史，认识和平、独立、自由以及真诚合作的宝贵价值。

阮文够代表越南国防部感谢柬埔寨祖国团结发展阵线全国理事会和人民，特别是菩萨省政府长期以来给予越南的宝贵支持与帮助，并希望柬方继续关心、保护、维护并弘扬纪念碑的价值。

梅森安在致辞中表示，柬越是亲密邻邦，共同经历了许多艰难历史阶段。如今，两国已翻开历史新篇章，实现了和平、领土完整、进步与发展，并为地区和世界的和平、合作、繁荣及经济发展作出贡献。她代表柬祖国团结发展阵线全国理事会和柬越友好协会，再次向越南党、国家、祖国阵线、军队和兄弟般的越南人民致以诚挚而深切的感谢，永远铭记越南为帮助柬埔寨摆脱种族灭绝制度、实现国家解放所作的巨大牺牲。她指出，菩萨省友谊纪念碑既是对20世纪60至70年代柬埔寨人民为越南国家统一和独立事业所作贡献的感恩的见证，也是对20世纪70至80年代越南军队和人民为帮助柬埔寨人民摆脱种族灭绝制度而牺牲奉献的铭记。落成典礼体现了两国人民不断培育、巩固和加强团结友谊与良好合作传统的努力，推动柬越关系向更加广阔、牢固、稳定和长久的方向发展。



梅森安建议菩萨省政府及相关职能部门长期做好纪念碑的维护保养工作，并将周边区域建设成为服务当地民众的绿色公园。她强调，这座纪念碑不仅是具体的建筑工程，更是“两国英雄烈士共同流血牺牲、团结奋斗精神的灵魂和活生生的见证”。她呼吁有关机构加强对青年一代的宣传教育，使其深刻认识团结精神以及前辈和越南志愿军的牺牲与贡献，同时主动维护历史真相，不允许任何敌对势力歪曲和破坏历史事实。她呼吁各界共同维护、巩固和发展柬越传统友谊、牢固团结以及全面合作关系，推动两国关系不断向前发展。

涅姆瓦利回顾了柬埔寨全国24座柬越友谊纪念碑的建设、修缮和升级历程。他表示，目前已有19座纪念碑在金边及各省市落成，其余5座已完成建设，准备在奥多棉芷省、波罗勉省、暹粒省、拜林省和特本克蒙省举行落成仪式。他还回顾了1978年12月2日成立的柬埔寨救国团结阵线（现柬埔寨祖国团结发展阵线前身）的发展历程，代表柬埔寨党、国家、阵线和人民，并以个人名义，对越南党、国家、政府、祖国阵线和人民表示感谢，感谢他们让自己的亲人投身阵线运动，帮助柬埔寨摆脱波尔布特种族灭绝制度，并于1979年1月7日取得伟大胜利。他强调这是不可遗忘的历史事实，并指出：“我们深知，如果没有12月2日和1月7日，就不会有今天。”

仪式上，阮文够代表越南国防部向柬埔寨祖国团结发展阵线及当地武装力量赠送礼物。组委会还向菩萨省老年人、退伍军人、武装力量以及青年组织代表赠送慰问品。与会代表向新落成的纪念碑敬献花圈并上香，表达对为柬埔寨重获新生、为培育越柬特殊友谊而献身的英雄烈士的深切缅怀与感恩。

据悉，菩萨省柬越友谊纪念碑于2025年2月22日开工建设，2025年11月24日竣工，占地面积1.5万平方米，配套建有公园、喷泉、照明系统及供水供电等设施。（完）

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