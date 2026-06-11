助推越南初创企业走向世界

越通社河内——越南首次跻身全球创业生态系统50强表明国内创新生态系统在全球版图中的地位显著提升。然而，在排名进步的背后，仍面临初创企业质量、技术商业化、融资能力以及建设国际竞争力科技企业所需支持环境等方面的挑战。

打造初创企业多元化发展空间

根据全球初创研究机构StartupBlink发布的《2026年全球创业生态系统指数报告》，越南首次跻身全球创业生态系统50强，排名较去年上升5位，位列全球第50名，创下有史以来最高排名。该排名为年度排名，自2017年起发布，评估范围涵盖100多个国家和1000多个城市的数据。

值得注意的是，除了胡志明市首次进入全球前100并在东南亚创业生态系统中排名第一（位列第98名）之外，StartupBlink还指出，河内市、岘港市以及海防市正逐渐崛起为创新中心。这被视为积极信号，反映出其多年来在优化创新环境、促进投资合作以及推动创业社区建设方面所做出的持续努力。

越南目前约有4000家初创企业、208个投资基金、84个孵化器，以及20多个国家级和地方级创业支持中心，整体估值约为750亿美元。与十年前相比，这是一个长足的进步。至今，越南创业生态系统已形成了相对完整的基础结构，包括初创企业、投资方、孵化器以及政策支持机构等关键组成部分。

参观者参观岘港市创新创业日期间举办的技术展览。图自越通社

越南正大力推进科技、创新与数字化转型相关政策落实。2026年4月，政府颁布关于国家创新创业战略的第86/NQ-CP号决议被视为该领域的“指南针”。战略中明确提出了建设“创新创业国家”的目标，其中，敢想敢做、勇于承担风险以及持续创新精神被确立为长期发展的核心动力。

越南设定了到2030年大幅增加初创企业数量，推动科研机构和大学衍生企业（spin-off）发展，并在河内市、岘港市和胡志明市建设创新中心的目标。这表明，政府不仅停留在鼓励创业活动层面，而是正在转向更加系统化地构建创业生态体系的思路。越南政府也已发布国家战略技术目录，其中明确了多个优先领域，包括人工智能（AI）、半导体、机器人、量子技术、绿色氢能、低轨卫星以及核心数字基础设施等。这些被视为越南初创企业在未来阶段的新发展空间。

需要政策的协同支持

尽管在创业生态系统排名方面取得了较高位次，但专家认为，这并不意味着越南初创企业已经实现可持续发展，从而成长为类似新加坡或韩国等全球领先创业国家那样的数字经济产业。

越南初创企业面临的一个最明显的限制之一在于政策层面。尽管近年来已获得较多支持，但仍未能彻底解决创业项目的 “盲区”。

Venture Management Consulting Group董事长郑明江指出， “事实上，针对国内初创企业的支持政策须以更加全面的方式构建。不应仅仅聚焦于企业设立、融资等初始阶段，还应覆盖企业完整发展阶段的需求，包括治理机制建设以及对失败项目处置机制等。”

经济专家阮成团强调，目前越南大多数初创企业仍然存规模化扩张瓶颈。实际上，国内创业项目的优势主要体现在创新理念和早期融资能力方面，但一旦进入后续发展阶段，其局限性便迅速显现。

为了助推越南初创企业真正实现突破，越南须继续完善相关支持机制与政策，如建立监管沙盒，为创业活动提供公共资金支持，最重要的是构建足够灵活、贴近新兴技术领域实际需求的法律环境。只有当初创企业具备有利的生态系统支撑，越南才能建设具有区域影响力的科技企业。（完）

