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2026年前5个月流入越南的外资注册总额同比增长34,9%

越南财政部统计局日前公布的报告显示，截至2026年5月31日，流入越南的外资注册总额达248.1亿美元，同比增长34.9%。

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#外国直接投资(FDI) #外国投资 #吸引投资
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越南—新纪元

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宁平省福山工业园的 MCNEX VINA Co., Ltd.工厂对电子元件质量进行检查。图自越通社

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据越南财政部统计局6月3日上午发布的2026年5月份及前5个月经济社会形势报告显示，截至2026年5月31日，流入越南的外商直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达248.1亿美元，同比增长34.9%。

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2026年初几个月，流入越南的外国直接投资（FDI）资金持续正增长。然而，在实现引资目标的同时，当前提出的要求是提高外企对经济的质量、效率和辐射能力。

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