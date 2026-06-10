越共中央政治局、中央书记处检查组通过对中央军委常委会的检查报告草案

越通社河内——6月10日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记、中央政治局和中央书记处第12号检查监督团团长陈锦秀在河内主持会议，通过了关于对中央军委常委会检查结果的报告草案。 越共中央委员、中央党机关党委常务副书记、第12号检查监督团副团长阮龙海代表第12号检查监督团通报了对中央军委常委会检查结果报告草案。



据报告草案，在实行两级地方政府模式方面，中央军委认真、及时地贯彻落实中央、政治局关于实行两级地方政府模式的各项政策、决议、指示和结论。实施近一年后，各机关、单位和地方的组织机构迅速稳定下来，各项工作运行顺畅，确保了集中统一的领导与指挥，军事训练质量与备战能力得到巩固，继续发挥在为地方党委、政府做好军事国防工作参谋助手方面的重要作用。



在实现确保2026~2030阶段GDP年均增长达10%以上的任务和措施方面，中央军委指导与领导全军在保护和平、稳定、安全环境方面发挥骨干作用；积极参与应对自然灾害、防控疫情和恢复生产等活动，为经济社会发展提供坚实保障，大力推进基础技术、核心技术和先进技术研发攻关并掌握关键技术。



部分军队企业的生产经营活动取得了积极成果，为国家财政预算做出了巨大贡献，为劳动者创造了稳定的收入。众多单位积极参与战略、军民两用的基础设施项目的建设，并在边远地区、边境地区和海岛地区率先对生产经营活动进行投资，为新阶段的经济增长做出了积极贡献。



听取与会代表提出的讨论意见后，陈锦秀代表第12号检查监督团发表了总结讲话，高度评价中央军委近期付出的努力和取得的成果，认为其完成了大量工作任务，达到预期要求。



会议现场。图自越通社

其中，中央军委、国防部已领导与指导各级党委和党组织认真、及时且高效地落实了中央政治局、中央书记处关于调整和组织“精简强大”军队机关和单位的各项决议和结论。



中央军委、国防部注重领导与指导在战略地区、战略领域中发展国防经济；参与研究、预测并建言献策，为国家发展事业维护和平稳定环境，积极参与社会保障、搜寻救难等活动，为维护和改善人民生活作出了积极贡献。



中央军委、国防部出台了诸多政策和解决方案，确保军队企业为促进经济增长和巩固国防安全作出积极贡献



在落实第57-NQ/TW号决议方面，陈锦秀指出，中央军委、国防部已及时贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，为推动全军科技创新和数字化转型奠定重要政治、法律基础并提供重要资源保障。许多研究工程和产品具有极高的科学和实践价值，有助于提升国家技术自主能力，推动了国防工业的发展，满足了新形势下保卫祖国的任务要求。



越南国防部部长潘文江大将代表中央军委常委会、国防部强调，中央军委常委会将抓紧制定各领域的详细计划，出台强有力的解决方案，克服缺点与不足之处，努力出色完成各项任务。（完）