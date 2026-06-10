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东帝汶总理夏纳纳·古斯芒结束访问越南和出席2026年东盟未来论坛之旅

6月10日下午，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒离开河内，圆满结束应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，自2026年6月7日至10日对越南进行的正式访问并出席第三届东盟未来论坛（AFF）之旅。

越共中央总书记、国家主席苏林和东帝汶总理夏纳纳·古斯芒。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林和东帝汶总理夏纳纳·古斯芒。图自越通社

越通社河内—— 6月10日下午，东帝汶民主共和国总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）离开河内，圆满结束应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，自2026年6月7日至10日对越南进行的正式访问并出席第三届东盟未来论坛（AFF）之旅。

在访越并出席2026年东盟未来论坛期间，夏纳纳·古斯芒一行入陵瞻仰胡志明主席遗容，并在英雄烈士纪念碑敬献花圈。

越共中央总书记、国家主席苏林会见了东帝汶总理夏纳纳·古斯芒。越南政府总理黎明兴主持了正式欢迎仪式，并与夏纳纳·古斯芒举行了会谈。越南国会主席陈青敏会见了夏纳纳·古斯芒。

在各场会见和会谈中，越南领导人表示，此访彰显了两国之间高度的政治互信、传统友谊与相互支持，同时相信东帝汶将尽早全面、有效地参与东盟各项合作机制，与各成员国团结一道，为地区的和平、稳定与可持续发展做出积极贡献。

凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒强调，越南不仅是东帝汶可靠的朋友，更是高效、紧密的合作伙伴。

两国领导人一致认为，越南与东帝汶拥有诸多合作的潜力与优势，其符合两国人民的利益，有助于推动地区稳定、坚韧与可持续发展。两国领导人同意继续巩固政治互信，加强在党、国家、政府、国会等所有渠道的高层交往与接触，深化民间交流，有效落实高层共识和合作协议，尽早召开越东混合委员会第一次会议，以2027年两国建交25周年为契机，推进两国关系迈上到新高度。

会谈现场。图自越通社

进一步拓展越南与东帝汶务实合作

应越南政府总理黎明兴的邀请，东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒（Kay Rala Xanana Gusmão）于2026年6月7日至10日对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

值此机会，双方交换了两国各部门的多项合作文件，如教育合作备忘录、越东两国政府互免持普通护照人员签证协定、越南通讯社与东帝汶通讯社之间的合作谅解备忘录等。

在2026年东盟未来论坛开幕式上发表讲话时，夏纳纳·古斯芒呼吁东盟发扬团结精神，维护国际法，在两极分化的世界中发出强有力的和平之声，继续坚守尊重主权、协商一致以及通过和平方式解决争端的原则。（完）

越通社
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