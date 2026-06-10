越东两国总理举行会谈 进一步拓展越南与东帝汶务实合作

9日下午，越南政府总理黎明兴与东帝汶总理夏纳纳·古斯芒举行了会谈。

会谈中，黎明兴热烈欢迎夏纳纳·古斯芒正式访问越南，认为此访体现了两国高度政治互信、传统友谊和相互支持。黎明兴对东帝汶正式成为东盟大家庭一员表示祝贺，并强调这是巩固东盟团结、中心地位和活力的重要里程碑。

夏纳纳·古斯芒感谢越南在东帝汶申请加入东盟的整个过程中予以支持和陪伴，强调越南不仅是可信赖的朋友，更是东帝汶有效和密切的发展伙伴。

双方一致同意继续巩固政治互信，加强党际、国家、政府、国会等所有渠道的高层代表团互访和接触以及民间交流；有效落实高层协议和已签署的各项文件，早日召开越东混合委员会第一次会议；力争在2027年两国建交25周年之际将双边关系提升到新高度。

在经贸投资合作方面，两位领导人一致认为需要更好挖掘互补的潜力和优势；早日批准并有效落实双边贸易协定；推动在稻米、农产品、水产品、纺织服装、鞋类、日用必需品、电信、数字化转型、基础设施、农业和服务等领域的合作。

黎明兴强调，越南愿意分享发展、国际融入经验，培训人力资源，并根据东帝汶的需求派遣专家提供支持。

关于多边合作，两位领导人同意在联合国、东盟及地区和国际论坛上加强协调配合；共同维护东盟团结和中心地位，促进地区和平、稳定、合作与发展，高举包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法旗帜。

借此机会，双方交换了多项合作文件，包括：越南教育与培训部与东帝汶高等教育、科学与文化部关于高等教育合作的谅解备忘录；越南教育与培训部与东帝汶教育部关于教育合作的谅解备忘录；越南政府与东帝汶政府关于互免普通护照持有人签证的协定；以及越南通讯社与东帝汶国家通讯社合作谅解备忘录。（完）