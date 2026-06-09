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越共中央总书记、国家主席苏林会见泰国总理阿努廷·参威拉军

6月9日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内会见了正在对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛的泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）。

苏林在会上高度评价5月底对泰国进行正式访问的重要意义，并相信此访将为推动两国全面战略伙伴关系走深走实做出积极贡献。

在会见中，泰国总理阿努廷·参威拉军强调，泰国始终视越南为亲密邻邦和可信赖的伙伴。他表示，此次泰国皇家政府代表团有3位副总理、6位部长、各军兵种司令及各部委秘书参加，体现了对不断巩固和发展与越南在各领域日益强劲和实质的良好关系的重视和愿望。

关于今后合作方向，苏林建议两国继续通过加强各级、高层代表团互访和接触来增进政治互信，扩大经济、国防安全及民间交流合作；拓展所有渠道的合作；有效维持现有双边合作机制，特别是联合内阁会议机制。他同时强调，越南共产党始终重视并希望加强与泰国各政党，为巩固两国关系的政治基础和长期方向做出贡献。

阿努廷·参威拉军对苏林提出的各大方向表示高度赞同；强调将实质推动"三项连接"战略，积极与越南配合，加强经济、贸易、投资、基础设施、物流和供应链对接；扩大在科技、创新、数字化转型、数字经济和人工智能等领域的合作；努力推动双边贸易朝着更加平衡、可持续的方向发展，力争实现双边贸易额达到250亿美元，并朝着500亿美元的更长远目标迈进。双方还将扩大政党、议会和民间交流，同时在东盟、联合国、亚太经合组织以及湄公河次区域合作机制等多边框架内继续密切配合，为维护地区和世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。（完）

#苏林 #越南 #第三届东盟未来论坛 #泰国总理
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