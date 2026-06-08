越泰两国总理同意为两国全面战略伙伴关系注入新动力

自1976年8月6日建交以来，越泰关系不断向广度和深度拓展。两国领导人和人民保持良好关系和高度政治互信，为各层级、各渠道合作奠定了坚实基础。经贸投资合作是两国关系最突出的支柱之一。泰国是越南在东盟最大的贸易伙伴，2025年双边贸易额超过220亿美元，同比增长约10%。此外，两国防务安全合作日益务实深入，旅游合作和民间交流成果显著。目前，两国已有20多个地方建立合作关系并签署合作备忘录。

欢迎仪式结束后，两国总理举行会谈，评估双边合作成果，探讨未来合作方向。期间，两位总理还共同参观了由越南政府办公厅与越通社联合举办的越泰友好关系图片展。

双方一致同意通过保持各渠道、各级别代表团互访和高层接触，进一步加强政治互信，发挥好现有合作机制作用，密切配合，有效落实两国全面战略伙伴关系。 双方同意加强国防安全合作，维持海上联合巡逻，协调打击跨国犯罪，重申不允许任何个人或组织利用本国领土反对对方。

在经济领域，双方一致同意有效落实“三连接”战略；推动交通、物流、航空和旅游互联互通；研究开发连接两国及湄公河次区域的公路和沿海水路运输线；发挥越泰贸易联合委员会机制的作用；减少贸易壁垒，为商品进入对方市场创造便利条件；尽早实现250亿美元贸易额目标，并朝着平衡、可持续的方向迈向500亿美元目标。双方承诺在农业、保障粮食安全以及科技、人工智能、数字化转型、数字经济、绿色经济、公平能源转型、创新等新领域拓展合作。黎明兴重申，越南欢迎、鼓励并为包括泰国在内的外国投资者在越投资创造便利条件。

阿努廷·查恩维拉库表示将鼓励泰国企业在符合越南发展方向的领域扩大投资，欢迎越南企业加强对泰投资。他表示将继续密切协调，以提升次区域合作机制的效率，为促进湄公河地区的可持续发展和共同繁荣作出贡献。（完）