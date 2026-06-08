越南与泰国加强立法与监督经验交流

越通社河内——6月8日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛（AFF）的泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）。



陈青敏对阿努廷·参威拉军及泰国政府高级代表团正式访问越南表示欢迎，并高度评价此访的重要意义。他强调，此访继苏林总书记、国家主席不久前对泰国进行正式访问之后进行，恰逢两国庆祝建交50周年，因此有望成为推动越泰合作关系在新时期进一步发展、满足两国发展要求的动力。



会见现场。图自越通社

阿努廷·参威拉军强调，两国有着长期且紧密的合作关系，泰国曾是胡志明主席生活和进行革命活动的地方，在泰国东北部各省生活、经营有成的历代越南人正是两国友好关系的桥梁。阿努廷·参威拉军强调，泰国始终重视与越南的全面合作关系，并希望越南国会支持推动越泰全面战略伙伴关系日益走深走实。



陈青敏高度评价越泰全面战略伙伴关系在政治、国防、安全、经济、文化、旅游、地方合作和民间交流等各领域的强劲、全面发展，同时强调，越南始终重视并优先发展与泰国的友好、多方面合作关系。



关于未来合作方向，双方一致同意继续巩固政治互信，保持高层互访及各层级接触，有效落实《2026-2031年越泰全面战略伙伴关系行动计划》，加强议会合作，发挥友好议员小组的作用，推动两国女议员、青年议员和国会专责机构之间的交流，以及未来加强立法与监督经验分享。



双方一致同意推动两国经济对接，有效落实“三个连接”战略；推动双边贸易合作，力争实现双边贸易250亿美元目标；扩大在科技、创新和数字化转型等领域的合作；推动各阶层人民之间的友好交流。



双方在就共同关心的地区和国际问题交换了意见，一致同意继续在东盟、联合国、亚太经合组织、湄公河次区域合作机制等框架内密切协调，推动次区域经济合作、可持续管理和利用湄公河水资源，尽量减少开发利用水资源活动的负面影响等。 （完）