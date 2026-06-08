越老国会积极协调 推进两国合作协议加快落实

越通社河内 ——6月8日，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正在对越进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛（AFF）的老挝政府总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）。



陈青敏表示，宋赛总理在新任期首次正式访越，生动体现了越老两国之间的特殊关系。祝贺老挝党、国家和人民过去一段时间取得的全面、巨大且具有历史意义的成就，并表示相信兄弟般的老挝人民将胜利实现老挝人民革命党十二大决议及第十个五年经济社会发展计划，不断提升国家在地区和世界的地位与作用。陈青敏重申，本着“同志加兄弟”精神，越南党、国家和国会始终与老挝并肩前行，支持老挝的革新事业。



宋赛·西潘敦对越南人民取得的全面、巨大成就表示自豪与祝贺，并强调越南在地区和世界日益突出的地位与作用。



双方对近期越老合作关系在各领域的良好发展势头给予好评，强调双方一致同意将“战略对接”内涵补充进两国总体关系具有重要意义，这体现了越老两国高层对新时期发展两国特殊关系的长远眼光与坚定政治承诺。



陈青敏表示，基于特殊关系，越南国会与老挝国会正通过多种形式积极协调落实两国立法机构间的各项协议，保持各层级接触，在立法、最高监督以及共同监督两国重要协议和合作项目落实方面分享经验。

越南国会主席陈青敏会见老挝政府总理宋赛·西潘敦。图自越通社

今后，双方将继续增进政治互信，保持高层接触及各层级互访，推动合作，在立法、监督和决定国家重大事务方面分享经验，在地区和国际议会场合上相互支持，以维护两国和地区的共同利益。



陈青敏重申，越南国会将与老挝国会密切配合，构建坚实的法律框架，最大程度地支持两国政府成功落实各项合作承诺。



除立法合作外，陈青敏与宋赛还就推动经贸合作与政治关系相称进行了深入讨论。



双方一致同意集中破解障碍，促进交通基础设施、能源、贸易和投资等互联互通项目，并为双方企业在清洁能源、高科技农业和边境贸易等领域的投资经营创造便利条件。



双方还同意密切协调，办好2027年越老建交65周年及《越老友好合作条约》签署50周年纪念活动，向两国人民特别是年轻一代广泛传播越老特殊团结友谊。



宋赛对越南党、国家和人民长期以来给予老挝的及时、有效支持表示深切感谢，重申老挝政府将与老挝国会及越南相关机构密切协调，指导两国有关部门继续有效落实高层协议，为两国人民带来实实在在的利益。（完）